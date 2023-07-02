هُنا.. رابط tk.moss.gov.eg بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

تزداد أهمية البحث عن رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي في عام 2023، حيث يمكن للمستخدمين من خلالها الاستعلام عن حالة فيزا تكافل أو كرامة، كما يمكنهم تقديم الشكاوى المتعلقة بالبرنامج. لذلك، يجب البحث عن الرابط الصحيح للبوابة للحصول على المعلومات اللازمة والتواصل مع الجهات المسؤولة بكل سهولة ويسر، وخلال التقرير التالي نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن رابط tk.moss.gov.eg بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023.

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

وخلال التقرير التالي رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي للعام 2023، حيث يمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي والذي يتبع لوزارة التضامن الاجتماعي:

تسجيل الدخول علي بوابة الإستعلام والشكاوي لبرنمج تكافل وكرامة .

. يتم كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة.

ثم الضغط على كلمة “استعلام” للحصول على المعلومات المطلوبة أو تقديم الشكاوى المتعلقة بالبرنامج.

الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة

ويمكن تصنيف الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة إلى الفئات التالية:

الأسرة: وتشمل الأسر المنتجة التي تعاني من صعوبات اجتماعية واقتصادية والأسر الغير منتجة مثل الأيتام والأرامل.

الأطفال: وتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و18 عامًا، ويشمل ذلك الأطفال الأيتام والأطفال الذين يعانون من الإعاقة والأطفال الذين يتيمون جزئيًا.

المرأة: وتشمل النساء اللاتي يعيشن في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة والأرامل والمطلقات والنساء اللاتي يعانين من الإعاقة.

ذوي الإعاقة: وتشمل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية أو حسية.

المسنين: وتشمل الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا ويعانون من صعوبات اجتماعية واقتصادية.

الشباب: وتشمل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، ويشمل ذلك الشباب الذين لم يستطيعوا الحصول على فرصة عمل أو التعليم الجيد أو الذين يعانون من صعوبات اجتماعية واقتصادية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة

وإليكم الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة على نوع الفئة التي ينتمي إليها المتقدم. وعلى العموم، تشمل الأوراق المطلوبة ما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

في حالة الأرامل، يجب تقديم صورة المستند الدال على حالة الأرملة مثل شهادة وفاة الزوج.

في حالة الطلاق، يجب تقديم صورة قسيمة الطلاق للسيدة المطلقة.

يجب تقديم صور شهادات ميلاد الأبناء وأي وثائق تثبت قيدهم في المدارس.

في حالة المرض، يجب توفير تقرير طبي يثبت مرض المتقدم.

في حالة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يوم و18 عامًا، يجب تقديم صورة شهادة ميلادهم.

يجب تقديم إفادة من المدارس للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة.

يواصل الكثير من المواطنين البحث علي مؤشرات جوجل عن رابط الإستعلام لبوابة الشكاوي والإستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023، بعد التحديثات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الإجتماعي خلال الفترة الأخيرة من أجل تنقية كشوفات المستفدين من معاش تكافل وكرامة.