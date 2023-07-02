الآن تحميل كشوف PDF.. نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 الدور الاول عبر موقع نتائجنا mlazemna جميع المحافظات

نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023، الكثير من الطلاب يبحثون عن نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 ويترقبون موعد ظهورها والاعلان عنها رسميا بفارغ الصبر، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية سابقا عن أن أيام قليلة تفصلنا عن الكشف عن نتائج الثالث المتوسط 2023 PDF بعدما تم الانتهاء من أغلب أعمال التصحيح ورصد الدرجات، واليكم رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 عبر موقع نتائجنا، فتابعونا.

نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023

من المقرر أن يتم الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 في جميع المحافظات “كربلاء، بغداد، السلمانية، ذي قار، النجف، الكرخ، الرصافة،….” بعد ساعات من الآن بشكل تدريجي، حيث لم يتبقى سوى اعداد كشوف بأسماء الطلاب ودرجاتهم ليتم ارسالها إلى السيد الوزير علي مخلف ليقوم باعتمادها وارسالها إلى المدارس المختلفة، وقد طمأنت الوزارة الطلاب بأن نسبة النجاح في نتائج الثالث متوسط 2023 مرتفعة إلى حدا ما، واليكم طريقة استخراج نتائج الثالث المتوسط بالرقم الامتحاني 2023، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا.

قم بالضغط على كلمة نتائج الثالث المتوسط 2023.

قم بادخال بيانات الطالب التي سوف تطلب منك.

قم بالضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجانب اسم محافظتك.

انتظر لحظات حتى يتم تحميل كشوف النتيجة PDF على جهازك.

قم بفتح الكشف وابحث عن اسمك ومجموعك.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 نتائجنا

أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة النيابية “محمود القيسي” بأن نتائج الثالث المتوسط 2023 قد أوشكت على الظهور وذلك خلال تصريحات رسمية تم تداولها خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تم الانتهاء من الامتحانات وأعمال التصحيح خلال الفترة الماضية، ويمكنك من خلال التعليقات ترك اسمك ومحافظتك ورقمك الامتحاني لنجلب لك النتيجة فور ظهورها بالدرجات دون الذهاب إلى المدرسة.

يمكنك تحميل نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 من خلال تنزيل كشوف pdf على جهازك بسهولة بعد أن يتم اعتماد النتيجة من قبل السيد الوزير خلال الايام القادمة في كافة المحافظات بشكل تدريجي.