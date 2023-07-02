نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد moe.gov.ly موقع منظومة الوفاق

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد، بعد أن أعلنت وزارة التعليم الليبية عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس، وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها أن الوزارة أوشكت على الإنتهاء من رفع نتائج الطلاب على موقع منظومة الوفاق الذي يعد الموقع الرسمي التابع للحكومة الليبية على الإنترنت، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 .

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد

يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 والتي سوف تكون متاحة أمام الجميع رسمياً على منصة الحكومة الليبية، حيث أشار الدكتور”موس المقريف” الذي يشغل منصب وزير التعليم الليبي أن الوزارة كانت حريصة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات ، وأشاد بالدور والمجهود الكبير التي قامت به القيادات التعليمية منذ بداية العام الدراسي الجاري، وأكد أن لاصحة للأخبار التي يتم تداولها بشأن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا في عدد من المواقع، مؤكداً أن النتائج سوف يتم رفعها فقط على منصة الحكومة الليبية، وأكد خلال حديث له على قناة ليبيا الفضائية أنه من المقرر أن تظهر النتيجة أمام الطلاب رسمياً يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023، والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023