“وظيفتك مضمونة”.. شروط التقديم في مدارس التمريض 2023 والحد الادنى للقبول في جميع المحافظات

شروط التقديم في مدارس التمريض 2023، الالاف من الطلاب ممكن تمكنوا من اجتياز المرحلة الاعدادية بنجاح يبحثون عن شروط التقديم في مدارس التمريض 2023 حتى يتعرفوا على متطلبات الالتحاق بها، ومؤخرا قامت وزارة الصحة والسكان بالإعلان عن شروط وقواعد الالتحاق بمدارس التمريض، للعام الدراسي القادم 2023/2024، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور القادمة.

شروط التقديم في مدارس التمريض 2023

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن شروط التقديم في مدارس التمريض 2023 والتي جائت كما يلي:

أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها في نفس العام.

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

دراسة اللغة الإنجليزية (لغة أولى أو ثانية).

أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة.

أن يكون الطالب متفرغ للدراسة بموجب إقرار منه بذلك مصدق عليه من ولي أمره.

أن يجتاز عدد من الاختبارات بنسبة لا تقل عن 70% والتي تشمل قياس مستوى اللغة العربية، والإنجليزية، والتعامل مع الحاسب الآلى.

أن يجتاز كشف الهيئة والذي يتضمن: (اختبار نفسي– التناسق بين الوزن والطول- اللباقة في الحديث- سرعة الاستجابة ورد الفعل- قوة الملاحظة- مهارات التواصل- المعلومات العامة- المظهر العام- سلامة النطق).

موعد فتح باب التقديم في مدارس التمريض 2023

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم في مدارس التمريض 2023 بداية من يوم 4 يوليو الجاري بإدارات التدريب في مديريات الشؤون الصحية بجميع انحاء الجمهورية.

تنسيق مدارس التمريض 2023

تستعد إدارة الشؤون الصحية في كل محافظة من محافظات الجمهورية للإعلان عن درجات الحد الأدنى للقبول في مدارس التمريض بنين وبنات خلال الايام القادمة.