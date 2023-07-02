دخول نتيجة الثانوية اليمن نتائج الطلاب الصف الثالث الثانوي اليمن

ستقوم وزارة التربية والتعليم اليمني على إعلان نتائج الثانوية العامة عند الإنتهاء من جميع التصحيحات الخاصة بالإختبارات, وسيتم الإعلان عنها فور الإنتهاء منها من خلال الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية, التي ستقوم الوزارة بتوفيرها للطلبة, كما سيتم إعلان أسماء الطلبة الأوائل عبر المؤتمر الصحفي التي ستحدده الوزارة, وسيتم البحث عن النتائج الخاصة بالطلاب برقم الجلوس الخاص بالطالب, وسيتم ظهور التنائج في جميع المحافظات بالدولة اليمنية في وقت واحد, ولكن ينتظر أولياء الأمور موعد إعلان النتائج بفروغ الصبر, لكي يطمئنو على مستقبل أبنائهم لإنه أمر مصيري لكل طالب.

نتائج الثانوية العامة اليمن

تقوم وزارة التربية والتعليم اليمنية على إستكمال التعليم للإختبارات الخاصة بالثانوية العامة التي تشغل الكثير من الطلبة وأولياء الأمور, يريدون أن يطمئنو على مستفبل أبنائهم لإن شهادة الثانوية العامة ستظهر مصير كل طالب, لذلك قامت وزارة التربية والتعليم على توفير تطبيق لمعرفة النتائج من خلال التسجيل والدخول إلى الموقع اليمنية للتربية، ثم إختر خانة النتائج الإمتحانية من القائمة الرئيسية، قم بتحديد العام الدراسي والفصل الدراسي الخاص بالطالب ثم بإدخال رقم الجلوس للطالب، بعدها حدد القسم الدراسي سواء علمي أو أدبي، إختر إسم المحافظة الخاصة بالطالب، حدد المدرسة المسجل بها وأخيرا إضغط على زر البحث للحصول على النتيجة، ستظهر لك النتيجة بجميع درجاتها.

بعد أن تقوم بإدخال المعلومات بشكل صحيح ستحصل على النتيجة على الشاشة الرئيسية, ويمكن للطالب أن يقوم بحفظها للرجوع إليها في وقت لاحق, عليك الآن بمتابعة التحديثات الرسمية للإطلاع على أي تحديثات تقوم بها وزارة التربية والتعليم اليمنية.

رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن قرب تشغيل التطبيقات الخاصة بالنتائج الطلاب عن قريب عند الإنتهاء من رفع الدرجات الخاصة بالطلاب على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم, وذلك بالدخول إلى الموقع والتسجيل برقم الجلوس ليسهل على الطلبة الوصول إلى النتائج من خلال وجودهم بالمنزل, ولكن على الطلاب تسجيل المعلومات الخاصة بهم والتأكد من صحتها بالكامل, حتى تستطيع الوصول إلى درجاتك بكل سهولة ويسر, وتمنت الوزارة التوفيق والنجاح لكل الطلبة المسجلة بالثانوية العامة.