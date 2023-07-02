res-ye.net ظهرت الآن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس| نتيجة الصف الثالث الثانوي اليمن

رابط res-ye.net نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها الطلاب في الصف الثالث الثانوي باليمن بجميع المحافظات علي مؤشرات جوجل لمعرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي اليمن 2023 والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة اليمن إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة حتي يستعلم جميع الطلاب عن النتيجة، وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الثانوية اليمن.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس

لقد تم إعلان نتائج الثانوية العامة في اليمن لعام 2023، ومع ذلك، ما يزال الآلاف من الطلاب في اليمن يبحثون عن نتائج الصف الثالث الثانوي في جميع المحافظات اليمنية باستخدام رقم الجلوس، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في اليمن بفارغ الصبر بعد انتهاء امتحانات العام الدراسي الحالي 2022-2023.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن موعد إصدار نتائج الثانوية العامة اليمن للعام 2023 لكلا القسمين العلمي والأدبي، تم تحديد يوم الاثنين الموافق للـ 26 من شهر يونيو 2023 كتاريخ لإصدار النتائج في جميع المحافظات اليمنية المختلفة. وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن النتائج ستتاح للطلاب في الساعات القادمة عبر موقعها الإلكتروني، مما يتيح لهم الحصول عليها بسهولة ودون الحاجة للذهاب إلى المدارس.

كما أكدت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة للجميع في جميع المحافظات اليمنية، بما في ذلك صنعاء، تعز، المهرة، عدن، حضرموت، مأرب، الحديدة، الجوفين، أبين، الضالع، وسقطرى.

رابط res-ye.net نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم اليمنية، رابط res-ye.net للإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمن من خلال إتباع الخطوات التالية وهي:

أولًا: تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الإلكتروني أو موقع الإدارة العامة للاختبارات.

ثانيًا: ثم عليك اختيار خيار “الاستعلام عن نتائج الثانوية”.

ثالثًا: ثم عليك اختيار القسم الذي يدرسه الطالب (علمي أو أدبي).

رابعًا: ثم عليك اختيار العام الدراسي 2022-2023.

خامسًا: إدخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له.

سادسًا: التحقق من علامة “أنا لست روبوت”.

سابعًا: ثم عليك الضغط على زر البحث وانتظار ظهور نتائج الطالب على الشاشة.