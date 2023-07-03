ظهرت حالاً نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات برقم الجلوس fany.emis.gov اليوم السابع

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات برقم الجلوس، رابط نتيجة الدبلومات الفنية بوابة التعليم الفني، نتيجة دبلوم صنايع 3 سنين برقم الجلوس، رابط نتيجة الدبلومات الفنية ثلاث سنوات و 5 سنوات، من أكثر الكلمات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من قبل الدكتور “رضا حجازي” الذي صرح خلال لقاء له على قناة dmc مع الاعلامي رامي رضوان أنه من المقرر أن تصبح النتائج متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى المقبلة، وكالعادة يسعى موقع البديل أن يقدم لكم أهم التفاصيل الخاصة برابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات برقم الجلوس

حيث يبحث عدد كيير من أولياء الأمور والطلاب عن رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن السبب الرئيسي لتأخير الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية هو انشغال الوزارة بـ امتحانات الثانوية العامة التي بدأت في 25 يونيو وتنتهي في 15 يوليو الجاري، وأشارت الوزارة إلى أنه تم الإنتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات ورفعها على بوابة التعليم الفني حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة في أي وقت دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، وإليكم خطوات الاستعلام….

خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2023

حيث أكدت وزارة التعليم أنه خلال الساعات الأخيرة سوف يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية على بوابة التعليم الفني، وإليكم خطوات الاستعلام…