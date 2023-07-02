استقبل الآن .. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 للأطفال وخطوات الضبط على جهاز التليفزيون

عدد كبير للغاية من الآباء والأمهات يسعون لمعرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 ، لكي يستمتع أبنائهم بمشاهدة محتوى القناة المميز والترفيهي، ولكي يتمتعوا بكل مميزات القناة التي تقدمها لهم، من الترفيه والمتعة، وكذلك التعليم، فهي قناة مميزة، وتقوم بالجمع بين التسلية وكذلك التعليم، وفيما يلي سوف نرفق أحدث تردد للقناة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023

لا أحد لا يعرف قناة طيور الجنة، فتلك القناة يعرفها جميع الأشخاص، كبارًا وصغارًا، كما يتساءل عنها بشكل مستمر العديد من كلًا من الآباء والأمهات، إذ أنهم يريدان ان يجعلا أبنائهم يشاهدون قناة تخلو من المشاهد غير اللائقة، وتكون تعليمية وترفيهية بنفس الوقت، وتلك القناة يوجد بها كل هذه السمات، وفيما يلي تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 10971

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

مميزات قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة تتضمن مميزات عديدة لا تحصى، إذ أن من بين هذه المميزات كل ما يلي: