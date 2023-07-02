تردد القنوات
استقبل الآن .. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 للأطفال وخطوات الضبط على جهاز التليفزيون
عدد كبير للغاية من الآباء والأمهات يسعون لمعرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 ، لكي يستمتع أبنائهم بمشاهدة محتوى القناة المميز والترفيهي، ولكي يتمتعوا بكل مميزات القناة التي تقدمها لهم، من الترفيه والمتعة، وكذلك التعليم، فهي قناة مميزة، وتقوم بالجمع بين التسلية وكذلك التعليم، وفيما يلي سوف نرفق أحدث تردد للقناة.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023
لا أحد لا يعرف قناة طيور الجنة، فتلك القناة يعرفها جميع الأشخاص، كبارًا وصغارًا، كما يتساءل عنها بشكل مستمر العديد من كلًا من الآباء والأمهات، إذ أنهم يريدان ان يجعلا أبنائهم يشاهدون قناة تخلو من المشاهد غير اللائقة، وتكون تعليمية وترفيهية بنفس الوقت، وتلك القناة يوجد بها كل هذه السمات، وفيما يلي تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات:
- التردد: 10971
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500
- معدل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
مميزات قناة طيور الجنة
قناة طيور الجنة تتضمن مميزات عديدة لا تحصى، إذ أن من بين هذه المميزات كل ما يلي:
- تبث سلسلة كبيرة من الأناشيد الخاصة بالأطفال.
- تبث جملة كبيرة من البرامج المختلفة الهادفة.
- تقوم ببث العديد من الأغاني الجميلة والمميزة.
- لا تحتاج إلى اشتراك شهري.
- مجانية المحتوى.
- تبث محتواها بأعلى جودة وكفاءة.
- تتسم بوضوح الصورة.
- تتسم بنقاوة الصوت.
- هذا بجانب أن القناة تتسم بدقة الصوت.
- تجمع بين كلًا من التسلية والتعليم، فهي تبث الأغاني الجميلة، والأناشيد، وكذلك تبق البرامج الهادفة.
- تقوم بتعليم الحروف الأبجدية.
- تعلم الأطفال الأرقام.