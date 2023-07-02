“وصل لحد 240” ألحق أعرف تنسيق الثانوية العامة 2023 وقدم في أقرب مدرسة ليك

يريد الطلاب أن يطلعوا على تنسيق الثانوية العامة 2023 ، إذ أنه بالساعات القليلة السابقة قد أُعلن بشكل رسمي عن هذا التنسيق الخاص بالثانوية العامة، لهذا العام الجاري 2023م، كما أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي قد تم تحديدها، ومن الجدير بالذكر أن الشهادة الإعدادية مرحلة مهمة بالنسبة لجميع الطلبة والطالبات، إذ أن مجموع الطالب في الصف الثالث الاعدادي يحدد المدرسة التي سوف يلتحق الطالب بها، كذلك أن الثانوية العامة لها تنسيق محدد لا بد من أن يكون الطالب حاصلًا عليه لكي يتمكن من الالتحاق بمدارس الثانوية العامة، وفيما يلي سوف نرفق لكم هذا التنسيق الخاص بتلك السنة 2023م.

تنسيق الثانوية العامة 2023

لقد تم الإعلان من جانب وزارة التربية والتعليم عن تنسيق الثانوية العامة 2023 لمحافظة القاهرة، إذ أن الحد الأدنى للالتحاق بتلك المدارس هو 245 درجة، وكما نعلم أن التنسيق الخاص بالثانوية العامة يعتبر من أبرز الأحداث التعليمية العامة بجمهورية مصر العربية، فهو يمكن الطلاب من الالتحاق بالمدارس الثانوية التي يرغب الطالب في دخولها.

تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2023

قامت محافظة القاهرة بالإعلان عن كافة التفاصيل التي تخص تنسيق الثانوية العامة 2023 ، والتي تشتمل على سلسلة من الخطوات التي لا بد من السير عليها، لكي يتم التقديم بمدارس الثانوية العامة، وهي: