“الآن .. Results” نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر fany.emis.gov.eg نظام 3 و5 سنوات جميع الأقسام

يهتم طلاب الدبلومات الفنية سواء بنظام دراسة الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات التعرف على نتائج نهاية العام الدراسي، حيث بناء على تلك الدرجات سيتمكن جميع هؤلاء الطلاب من تحديد مستقبلهم ومسيرتهم المهنية ولذلك نجد اهتمام بالغ من قبل الطلاب وأولياء الأمور لاستخراج النتائج بمجرد إعلان ظهروها عبر البوابة الرسمية للتعليك الفني، حيث قد أتاحت الوزارة إمكانية استعلام الطلبة والطالبات عن النتائج برقم الجلوس.

استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023

قد يجد الكثير من الطلاب عمل شاق في البحث عن نتائج شهادة الدبلومات الفنية 2023 عبر الإنترنت، ولكن لا داعي من البحث عبر المنصات الغير رسمية تجنباً للكثير من البيانات المغلوطة والغير صحيحة التي يتم نشرها عبر تلك المنصات، حيث يمكنكم وبسهولة الاستعلام إلكترونياً عبر بوابة التعليم الفني عن نتائج شهادة الدبلومات الفنية من خلال القيام بالخطوات التالية:

أبحث عن بوابة التعليم الفني عبر محرك البحث جوجل أو من خلال الدخول من هنا واضغط على أيقونة “المنصات التعليمية”.

ومنها بعد ذلك قم بالدخول على أيقونة “بوابة التعليم الفني” واختار منها “نتائج شهادة الدبلومات الفنية 2023”.

وسيتطلب منك هنا كتابة “رقم الجلوس” للطالب أو الطالبة وبعدها نقوم بالضغط على خيار “عرض النتيجة”.

وفي تلك الخطوة سيظهر أمامك المجموع الكلي للعام الدراسي ودرجة كل مادة دراسية تم الخضوع فيها خلال الفصل الدراسي الثاني على حدى.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

لقد بدء تصحيح كراسات الإجابة لطلاب الدبلومات الفنية لنظاميها بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة حتى يتم اعتماد درجات الطلاب خلال أقرب وقت ممكن، ولذلك تم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الأخير أن نتائج التعليم الفني سيتم إعلانها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة ولذلك من المنتظر الإعلان عن ظهورها رسمياً خلال الساعات القادمة.