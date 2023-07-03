أخبار التعليم
أخر الأخبار

تم الرفع 😎✅ موقع نتائجنا PDF نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول

محمد مجديمنذ 35 دقيقة
1
موقع نتائجنا PDF صدرت نتائج الثالث المتوسط 2023
موقع نتائجنا PDF صدرت نتائج الثالث المتوسط 2023

موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق،،،، يُعَدُّ الحصول على نتائج ثالث متوسط الدور الاول موقع نتائجنا العراق أمرًا هامًا للطلاب وأولياء الأمور، حيث تعكس هذه النتائج جهود الطلاب وأداءهم في الامتحانات. في هذا المقال، سنوفر لك روابط ومصادر موثوقة للاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق للعام الدراسي 2023.

تحديث: النائب الاول لرئيس لجنة التربية النيابية محمود القيسي: بخصوص نتائج الصف الثالث المتوسط تم إنجاز أكثر من 75% منها، وتبقى أٌل من 25% وسيتم إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول على موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية فور إكمال التصحيح، وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، أن نتائج الثالث متوسط في مراحلها الأخيرة، ةسيتم الإعلان عنها قريبا، كما أنه لا يمكن نشر نسب النجاح من دون إنجاز التصحيح بشكل كامل.

رابط موقع نتائجنا نتائج الثالث المتوسط

  • نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا بغداد
  • نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf دهوك
  • نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا ذي قار
  • نتائج الثالث متوسط 2023 pdf نينوى
  • نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول صلاح الدين
  • نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بغداد
  • نتائج الثالث متوسط 2023 كربلاء موقع نتائجنا
  • نتائج الثالث متوسط 2023 بابل

يبحث الطلاب وأولياء الأمور في العراق عن مصدر موثوق يوفر لهم نتائج الامتحانات بسرعة وسهولة. هنا يأتي دور “موقع نتائجنا” كمصدر موثوق وموقع مميز للاطلاع على نتائج الامتحانات في العراق، حيث أن نتائج ثالث متوسط نتائجنا هو موقع إلكتروني مخصص لنشر وعرض نتائج الامتحانات في العراق خصوصًا موقع نتائجنا ثالث متوسط. يهدف الموقع إلى توفير وصول سريع ومريح للطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائجهم بكل يسر ويساعدهم في تتبع تقدمهم الأكاديمي.

ما يميز “موقع نتائجنا”؟

  • سهولة الاستخدام: يتميز “موقع نتائجنا” بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يتيح للمستخدمين العثور على نتائجهم بسهولة وسرعة.
  • موثوقية البيانات: يعمل الموقع على نشر نتائج موثوقة ودقيقة، حيث يتم جمع البيانات من مصادر رسمية وموثوقة.
  • تحديث مستمر: يتم تحديث الموقع بانتظام ليتمكن المستخدمون من الاطلاع على أحدث نتائج الامتحانات فور توفرها.

كيفية استخدام موقع نتائجنا

استخدام “موقع نتائجنا” سهل وبسيط حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية للاطلاع على نتائج الامتحانات نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا:

  1. زيارة موقع “نتائجنا” عبر الرابط التالي: [موقع نتائجنا] من محرك البحث.
  2. اختيار الصف والسنة الدراسية المناسبة لنتيجة الامتحان.
  3. إدخال المعلومات المطلوبة مثل رقم الجلوس أو الاسم.
  4. الضغط على زر “البحث” للحصول على النتيجة المطلوبة.
  5. ستظهر النتيجة على الشاشة، ويمكنك طباعتها أو تحميلها للإشارة إليها لاحقًا.

روابط نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق – 2023

للاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول:

نتائج الامتحانات 2023

رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول موقع وزارة التربية العراقية

بالإضافة إلى موقع نتائجنا نتائج الثالث متوسط الدور الاول، يمكنك أيضًا زيارة موقع وزارة التربية العراقية للاطلاع على نتائج الثالث المتوسط. يتيح الموقع الرسمي للوزارة إمكانية الوصول إلى النتائج وتحميلها في صيغة ملف PDF. يرجى زيارة الموقع التالي: [موقع وزارة التربية العراقية]

اعلنت وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة (الدور الاول ) للمدارس العراقية خارج العراق.

وقال بيان لوزارة التربية:”انه بلغ عدد المشاركين في الامتحانات العامة للمرحلة المتوسطة 250 طالب اما عدد الناجحين فقد بلغ 170 طالب.
يذكر ان عدد المدارس العراقية في الخارج 14 مدرسة وهذه المدارس العراقية تكون في نيودلهي وكوالالمبور وصوفيا وبوخارست وباريس وموسكو وتونس وبريتوريا ومدرسة الامام علي (ع) في ايران ومدرسة ايسر العراقية الخاصة في كييف والمدرسة العراقية ( الرافدين ) في ايران والمدرسة العراقية الدولية الخاصة في الصين وثانوية بابل العراقية الاهلية المختلطة في جورجيا ومدرسة بابل العراقية الاهلية في بوخارست.

كيفية الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق موقع نتائجنا

للاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الروابط المذكورة أعلاه والتي تشير إلى استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2023.
ابحث عن الرابط الخاص بالدور الذي ترغب في معرفة نتائجه (الدور الأول أو الدور الثاني).
انقر على الرابط واتبع التعليمات الموجودة على الموقع للاطلاع على النتائج.
قم بتحميل رابط نتائجنا استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط في صيغة ملف PDF واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىقريبا
 تنزيل
ديالىقريبا
 تنزيل
الكرخ 1قريبا
 تنزيل
الكرخ 2قريبا
 تنزيل
الكرخ 3قريبا
 تنزيل
الرصافة 1قريبا
 تنزيل
الرصافة 2قريبا
 تنزيل
الرصافة 3قريبا
 تنزيل
النجفقريبا
 تنزيل
ذي قارقريبا
 تنزيل
القادسيةقريبا
 تنزيل
صلاح الدينقريبا
 تنزيل
واسطقريبا
 تنزيل
اربيلقريبا
 تنزيل
السليمانيةقريبا
 تنزيل
دهوكقريبا
 تنزيل
الأنبارقريبا
 تنزيل
بابلقريبا
 تنزيل
البصرةقريبا
 تنزيل
كربلاءقريبا
 تنزيل
كركوكقريبا
 تنزيل
ميسانقريبا
 تنزيل
المثنىقريبا
 تنزيل

تتيح الروابط والمصادر المذكورة في هذا المقال للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على موقع نتائجنا رابط نتائج الثالث المتوسط في العراق بسهولة. يرجى التأكد من استخدام المواقع الرسمية لضمان الحصول على نتائج دقيقة وموثوقة. إذا واجهت أي مشاكل في الوصول إلى النتائج، يُرجى التواصل مع وزارة التربية العراقية للحصول على المساعدة اللازمة.

الوسوم
محمد مجديمنذ 35 دقيقة
1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى