اليوم السابع: ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس fany.youm7.com

اليوم السابع نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الاول، على وقع التوتر والانتظار المشوق، يُعلن اليوم السابع نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول بوابة التعليم الفني رقم الجلوس،،،،، هذا اليوم المنتظر الذي طال انتظاره، سيغمر القلوب بمشاعر متضاربة من الفرحة والترقب. هيا بنا نكشف النقاب عن النتيجة التي طالما انتظرناها بفارغ الصبر.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم خمس سنوات وثلاث سنوات شعبة صنايع وتجارة وزراعة وفندقي عبر موقع اليوم السابع

كل طالب وطالبة، معلق بالأمل والتوقعات، يبحث عن رقم جلوسه بلهفة، في سبيل معرفة مصيرهم وما تحمله النتيجة من آفاق وفرص. اليوم السابع نتيجه الدبلومات الفنيه بالاسم فقط، بتفاعله المستمر ومهنيته العالية، سيكون جسرًا يربطنا بمصدر الأخبار المرغوب، لنعبر سويًا عن هذه المشاعر ونعيشها بكل كامل.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم عبر موقع اليوم السابع

هنا سنقدم لكم خطوات سهلة وبسيطة للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم عبر موقع اليوم السابع. يمكنكم اتباع هذه الخطوات للحصول على نتيجتكم بكل سهولة ويسر:

قم بفتح متصفح الإنترنت على جهازك الشخصي أو الهاتف المحمول. اكتب عنوان موقع اليوم السابع في شريط البحث. يمكنك الوصول إلى الموقع عبر الرابط التالي: موقع اليوم السابع او fany.youm7.com. بمجرد أن تصل إلى صفحة الموقع الرئيسية، ابحث عن خانة البحث أو الاستعلام عن النتائج. ادخل رقم جلوسك في الخانة المخصصة للبحث برقم الجلوس. يمكنك أيضًا إدخال اسمك الكامل إذا كنت ترغب في البحث بالاسم.

استعلام اليوم السابع نتيجة الدبلومات الفنية

انقر على زر البحث أو أيقونة البحث للحصول على النتيجة. ستظهر لك النتيجة على الشاشة بعد تحميل الصفحة. قد يتطلب الأمر بعض الوقت حسب عدد النتائج المعروضة. يمكنك الآن الاطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس ومعرفة ما إذا كنت ناجحًا أم لا في الدبلومات الفنية. ستتضمن النتيجة معلومات مثل العلامات والتقديرات والمواد التي تمت دراستها.

وهكذا، يمكنكم استعلام نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم عبر موقع اليوم السابع. تأكدوا من إدخال المعلومات الصحيحة والتحقق من النتيجة بعناية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية اليوم السابع

إنه الوقت المثالي لإحضار قسط من الهدوء والتفاؤل. أخذ نفس عميق والتركيز على اللحظة الحالية. دعنا نتذكر أن النتيجة ليست الحكم النهائي، بل محطة في رحلة التعلم والنمو. ولتكن هذه النتيجة حافزًا للمضي قدمًا، سواء بالاحتفال بالنجاح أو بمواجهة التحديات في حالة عدم التوصل إلى المطلوب.

موقع نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول 2023 بالاسم ورقم الجلوس اليوم السابع

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أنتم الأبطال الذين عملتم بجد واجتهدتم طوال هذه الفترة. سواء كنتم قد تحقق لكم الحلم المرجو أم لم يتحقق، فأنتم محط فخر واعتزاز لأنكم تسلكون طريق التعلم والتطوير. تذكروا دومًا أن النجاح لا يقتصر على قطعة ورق أو رقم جلوس، بل هو تجربة تعلمية شاملة تحمل القدرة على صناعة المستقبل.

فيما يلي قائمة أسماء الأوائل للعام الماضي..

اوائل شهادة دبلوم الصناعي

حصد المركز الأول الطالب عبد الرحمن حسيني عبد الله خليل بنسبة نجاح ٩٨.٦٥% .

حصد المركز الأول، الطالب إسلام عماد فتحى مشحوت صقر بنسبة نجاح ٩٩.٧٩% .

حصدت الطالبة إسراء رضا عبد الحميد رزق السيد العبد، المركز الأول أيضا بنسبة نجاح ٩٩.٢٩%.

حصل على المركز الثاني في نظام الثلاث سنوات، الطالب محمد نجاح عبدالله محمد بنسبة نجاح ٩٩% .

ثانيا: شهادة دبلوم زراعة

حصدت المركز الأول الطالبة شروق علي احمد رشدي ، بنسبة نجاح ٨٤.٦٣%.

حصد المركز الأول الطالب محمود محمد محمد النشرتي، بنسبة نجاح ٩٦.٥٥% .

حصدت المركز الثاني الطالبة حبيبة صبحي أحمد محمد ، بنسبة ٩٤.٧٣%.

ثالثا: اوائل شهادة دبلوم تجارة

حصلت على المركز الأول الطالبة اسراء عصام رجب عيد بنسبة نجاح ٩٨.٤٠% .

حصلت على المركز الأول الطالبة إسراء ايمن ابراهيم الدالي بنسبة نجاح ٩٩.١٤%.

حصلت على المركز الأول مكرر الطالبة أسماء رمضان عباس بنسبة نجاح ٩٩.١٤%.

اوائل شهادة دبلوم التعليم الفني الفندقي

حصلت على المركز الأول الطالبة أمينة محمود السيد محمد بنسبة نجاح ٩٥.٣٥% بمدرسة طنطا .

حصلت على المركز الأول الطالبة روان السيد محمد حسنين، بنسبة نجاح ٩٥.٥٣%.

حصلت علي المركز الثاني الطالبة بسملة اشرف حسن مهدي بنسبة نجاح بمدرسة ٩٤.٩١%.

إلى هنا نكون نشرنا لكم خطوات الاستعلام عبر اليوم السابع نتيجة الدبلومات الفنية.