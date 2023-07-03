لطلب مساعدة مالية عاجلة.. رقم هاتف وتساب مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

رقم هاتف وتساب مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية لمحتاج وسداد دين هي ما سنتعرف عليه، على موقع البديل عبر هذه المقالة، حيث يُمكنكم طلب المساعدة المالية وسداد الديون من خلال التواصل المباشر مع الأمير عبد العزيز بن فهد عبر رقم واتساب الهاتف الخاص به أو رقم القصر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم التواصل مع مكتب مسجد عبد العزيز بن فهد. وبذلك، يتاح لكم العديد من الوسائل لتقديم طلبات المساعدة المالية والعينية. وتكون استجابة هذه الطلبات أسرع خلال شهر رمضان الكريم، حيث يُعرض الطلبات على الأمير عبد العزيز وعلى القائمين على مؤسسة الأمير الخيرية، بالإضافة إلى مكتب مسجد الأمير. ولذلك، من خلال هذا التقرير، سنوفر لكم الطريقة الأمثل لتقديم طلبات المساعدة المالية النقدية أو العينية، بالإضافة إلى جميع وسائل التواصل مع الأمير ومؤسسته ومكتبه وإدارة المسجد.

رقم هاتف وتساب مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

يرجى العلم بأن الأمير عبد العزيز بن فهد لا يستجيب للطلبات المساعدة المُقدمة له فقط، بل يقوم أيضًا بزيارات ميدانية للأسر الفقيرة والمحتاجة والأرامل اللاتي يعولن أطفالًا. ويقدم الأمير العون والمساعدة لهم بسخاء نادر ومميز، فهو دائمًا ما يكون مستعدًا للصدقات وتوزيع زكاته على هذه الفئات من مواطني وطنه.

تعتبر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من المؤسسات الخيرية المعروفة والمرموقة في المملكة العربية السعودية. وتهدف المؤسسة إلى تقديم المساعدة المالية والعينية للفقراء والمحتاجين والأسر ذات الدخل المحدود والأرامل والأيتام والمرضى وغيرهم من الفئات الضعيفة والمحتاجة.

للتواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب المساعدة المالية وسداد الديون، يُمكنكم استخدام الأرقام التالية:

الرقم الموحد داخل المملكة: 920015152.

من خارج منطقة تبوك: 0144221238.

صندوق بريد تبوك: 598 – الرمز البريدي 71421.

فاكس: 0144237533 – تحويله: “350 أو 351”.

البريد الإلكتروني: [email protected]

عنوان المؤسسة: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

رقم مسجد الأمير عبد العزيز بن فهد: 050 950 0786

عنوان المسجد: 4194 Wadi Hanifah St, Al Hada, Riyadh 12921, Saudi Arabia الرياض، منطقة الرياض.

رقم هاتف قصر الأمير عبد العزيز: 920015152 – من الخارج 0144237533.

عند التواصل مع المؤسسة، يرجى توضيح حالتكم والاحتياجات المالية التي تواجهونها بوضوح. قد يتم طلب تقديم بعض المستندات والوثائق لتوثيق الحالة والاحتياج. سيقوم فريق المؤسسة بمراجعة الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة.

يجب الإشارة إلى أنه من المفضل تقديم الطلبات خلال شهر رمضان الكريم، حيث يتم التركيز بشكل خاص على توزيع المساعدات وتلبية احتياجات الفقراء والمحتاجين في هذا الشهر الكريم.

إلى هنا نكون نشرنا لكم رقم هاتف وتساب مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.