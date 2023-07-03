وزارة الإسكان… رقم الإسكان التنموي استعلام tanmawi.housing.sa وشروط تسجيل استحقاق سكن مدعوم

رقم الإسكان التنموي استعلام وشروط تسجيل استحقاق سكن مدعوم، حيث أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن إطلاق “رقم الإسكان التنموي” tanmawi.housing.sa، وذلك لتسهيل عملية التسجيل والاستعلام للراغبين في الحصول على سكن مدعوم. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص الإسكان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور.

رقم الإسكان التنموي للتسجيل والاستعلام 2023

تتيح وزارة الإسكان في المملكة الرقم المجاني للتسجيل والاستعلام عن برنامج الإسكان التنموي، وهو رقم 199090 وأيضا منصة تويتر للتعرف على آخر أخبار التسجيل الإلكتروني في المنصة، ويمكن التواصل كذلك على عنوان الوزارة الإلكتروني للتعرف على المزيد من التفاصيل والمعلومات.

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص السكن من خلال وزارة الإسكان للفئات المستحقة والمحدودة الدخل، وتتيح منصة tanmawi.housing.sa والرقم الموحد للاتصال للتواصل المباشر معهم.

وتتعاون وزارة الإسكان مع عدد من الوزارات والمؤسسات لتوفير وحدات سكنية منخفضة التكاليف لعدد من البرامج في المملكة، حيث تشمل هذه البرامج الشقق المجانية والإسكان بحق الانتفاع، وكذلك توفير شقق بأجار قليل لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

ما هي شروط الحصول على شقة في برنامج الإسكان التنموي 2023

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

لا يجب أن يحصل على شقة من قبل بالبرنامج حيث يحصل عليها لمرة واحدة فقط.

يتم تسجيل كافة بيانات الدخل ولا يجب أن يكون له شقة أخرى صالحة للسكن.

لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

يهدف برنامج الإسكان التنموي لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في المجتمع، والمشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذين يتوفرون على طلب مكتمل في بوابة الدعم السكني “إسكان”.

كيف أعرف أنى مستفيد من الإسكان التنموي 1444

يتم تسجيل الدخول عبر رابط تسجيل الإسكان التنموي يقوم بتسجيل الدخول ببيانات المواطن جميعها عبر الموقع الإلكتروني. يتم اختيار ايقونة “الخدمات العامة”. يجب تسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. تظهر نتيجة أن المتقدم مسجل من قبل أم لا. يجب استكمال الطلب والإرسال.

رقم الإسكان التنموي ل

تتمثل خيارات توفير الوحدات السكنية في برنامج الإسكان التنموي في الشقق السكنية المتاحة في جميع مناطق المملكة، وبناء وتشييد وحدات سكنية جديدة، وشراء وحدات سكنية مناسبة ومتاحة.