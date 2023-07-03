“من هنا” طريقة استعلام عن قرض صندوق الاسكان العسكر الاردني 2023

استعلام عن قرض صندوق الاسكان العسكر الاردني، يستطيع بعض الناس معرفة طريقة الاستعلام عن قرض صندوق الاسكان حيث معرفة كافة الأشخاص المستفيدين من قرض الاسكان العسكري لجميع الضباط وضباط الصف والأفراد لشهر 7، حيث تم إصدار أسماء كافة الأشخاص المستحقين من صندوق الاسكان العسكري الأردني عن طريق مديرية الاسكان والأشغال العسكرية.

استعلام عن قرض صندوق الاسكان العسكر الاردني

هناك العديد من الخطوات التي يجب عليك اتباعها لمعرفة طريقة الاستعلام عن قرض صندوق الاسكان العسكري ومن أهم هذه الخطوات:

في البداية نقوم بالذهاب إلى الموقع الالكتروني الرسمي التابع لمديرية الاستيطان والشؤون العسكرية من خلال الرابط https://dhmw.jaf.mil.jo/contentsDHMW/Get_Datear.aspx

ثم بعد ذلك تقوم بكتابة الرقم الوطني الخاص بك ثم كتابة الرقم العسكري.

ثم تقوم بإدخال الرقم السري الخاص بك وتقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام.

وفي النهاية سيقوم الموقع بتوفير كافة المعلومات التي ترغب فيها.

الشروط المطلوبة للحصول على الاسكان العسكري

هناك العديد من الشروط المطلوبة للحصول على دور الاسكان العسكري وقامت بتحديدها القوات المسلحة الأردنية ومن أهم هذه الشروط كالتالي: