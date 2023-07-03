عاجل .. ظهرت دلوقتي حالًا نتائج البكالوريا في سوريا !! الاستعلام برقم الاكتتاب 2023

لم يتبقى سوى أيام حتى يتم الإعلان رسميًا على نتائج البكالوريا في سوريا الخاصة بالدورة الأولى للعام الجاري، وذلك في مختلف التخصصات؛ لهذا السبب فإن من أكثر ما يتم البحث عنه بشكل متكرر من قبل الطلاب هو الموعد الذي سوف يتم الإعلان على النتائج به بالتفصيل.

نتائج البكالوريا في سوريا

عادة يتم عمل بيان رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم السورية قبل الموعد الذي سوف يتم إعلان النتائج به بيوم وذلك للطلاب في مختلف المدن، ويعتبر هذا من أهم الأمور التي يبحث عنها الطلاب خاصة وأن مرحلة البكالوريا هي المرحلة الأخيرة بالنسبة إلى الطلاب قبل الجامعة والنتيجة التي سوف يحصل عليها الطالب يتم من خلالها تحديد المستقبل الجامعي للطالب.

موعد إعلان نتائج البكالوريا

لقد بدأت إمتحانات البكالوريا التي قد حصل عليها الطلاب في يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 وأستمرت حتى يوم الأثنين 26 يونيو 2023 ، وبالنسبة إلى موعد الامتحانات إلى الثانوية الشرعية فلقد بدأ في 6 يونيو 2023 وأستمرت حتى 26 يونيو 2023 وخلال فترة الامتحانات بدأت عمليات التصحيح والتي لم يتم الإنتهاء منها حتى الآن، وبمجرد الإنتهاء سوف يتم الإعلان على موعد ظهور النتائج على الفور.

رابط الاستعلام على النتائج

أما بالنسبة إلى الرابط الرسمي الذي يمكن من خلاله الاستعلام على النتائج، فإنه يكون من خلال الخطوات الآتية: