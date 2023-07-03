“الآن”.. موقع fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول برقم الجلوس | نتيجة دبلوم تجارة وصناعة وزراعة

لقد انتشرت الكثير من الأخبار حول ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ولكن لا صحة لكل تلك الأخبار، حيث لم يتم الإعلان رسمياً عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول عبر البوابة الرسمية أو من خلال أي لقاء رسمي حتى الآن ولكن من المنتظر أن يتنم ظهورها خلال الساعات القادمة ويرجع ذلك لتوضيح وزير التربية والتعليم أن نتائج الدبلومات الفنية 2023 دور أول ستظهر بعد الاحتفال بعيد الأضحى ولذلك يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن النتائج عبر بوابة التعليم الفني لاستخراج النتائج برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

إن بوابة التعليم الفني واحدة من أهم المنصات التعليمية في مصر والتي توفر الكثير من الخدمات التعليمية والتي من أهمها إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في جميع محافظات مصر برقم الجلوس فقط، ولذلك حرصنا على توضيح عبر موقعنا البديل كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني 2023 من خلال الآتي.

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

أبحث عن رابط المنصة عبر محرك البحث للوصول له بسهولة أو قم بالولوج عن طريق الرابط المباشر لبوابة “بوابة التعليم الفني”

وبعد الدخول إلى بوابة التعليم الفني اختار “نتائج الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول” وبعدها سيتم تحويلك إلى الصفحة المخصصة لإدخال البيانات لاستكمال خطوات الاستعلام عن النتيجة.

وهنا عليك كتابة بعض البيانات الخاصة بالطالب أو الطالبة وهي (اسم الطالب – رقم الجلوس – تخصص الثانوي الفني – المحافظة).

ثم قم بالضغط على زر أيقونة “عرض النتيجة” وخلال ثوان معدودة ستظهر على الصفحة أمامك مباشرة.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دور أول

يعتبر التعليم الفني من أهم مجالات التعليم الثانوي في مصر ولذلك سنجد أن هناك الكثير من الطلاب الدراسين بتخصصات التعليم الفني ينتظروا نتائج الامتحانات في توتر وقلق خوفاً من النتائج الخاصة بهم ورهبة من الرسوب فيها، ولذلك تزداد معدلات البحث عنها عبر بوابة التعليم الفني خلال الأسبوع الجاري نظراً لاقتراب موعد ظهور النتائج كما أوضح وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الاول خلال الساعات القادمة.