كم باقي على حساب المواطن لشهر يوليو 2023 معرفة الفئات المستحقة

متى ايداع حساب المواطن دفعة يوليو يتساءل العديد من الأشخاص المستحقين للدعم والذين لديهم أهلية في المساعدات المتوفرة من برنامج حساب المواطن لعام 1444 عن موعد إيداع حساب المواطن لدفعة شهر يونيو 2023، والمقرر صرفها خلال مطلع الشهر القادم طبقًا لما هو محدد، واستعدادًا للحصول على الدعم ومعرفة المتطلبات اللازمة سوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بموعد إيداع الدعم والفئات المستحقة له.

الفئات المستحقة لدعم برنامج حساب المواطن

تم تحديد بعض الفئات التي لها أهلية في الحصول على الدعم والمساعدات المقدمة من قبل برنامج حساب المواطن، وتتمثل هذه الفئات في الآتي:

يحق للمرأة الأرملة أو المطلقة أو الحاضنة لأبنائها الحصول على الدعم.

المرأة المتزوجة من مواطن ذو جنسية سعودية.

المرأة سعودية الجنسية التي تزوجت من رجل غير سعودي يحق لأبنائها الحصول على الدعم.

أصحاب بطاقات التنقل بشرط أن تكون سارية.

الأشخاص المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي.

الرجل الغير متزوج بشرط أن يكون سعودي الجنسية.

المواطنين المستقلة في معاش خاص بهم ولكن يلزم تقديم ما يثبت ذلك.

كافة الأسر التي أصحاب الجنسية السعودية بشرط أن يكونوا من المواطنين الذين لديهم دخل منخفض أو متوسط.

موعد إيداع حساب المواطن

قام حساب المواطن بالإعلان عن موعد نزول دعم المستفيدين للدفعة الـ 67 موضحًا أنه تبقى أيام فقط عليه، وسوف يصرف دعم الحساب بشكلٍ دوري في 10 يوليو ما لم تكن هناك أي عطلة تمنع ذلك، وقام برنامج حساب المواطن بإيداع 3.6 مليار ريال في بوم 10 مايو الماضي مخصصًا للمستحقين الذين استوفوا شروط الاستفادة في الدفعة الـ66 وعددهم 11.1 مستحق وتابع، وبين عبدالله الهاجري المدير العام للتواصل ببرنامج حساب المواطن أن قيمة الإجمالي الذي تم دفعه من قبل البرنامج للمستحقين منذ انطلاقه ما يقارب 160 مليار ريال، تشمل 2.1 مليار ريال تعويضات عن دفعات ماضية، مبينًا أن 75% من المستحقين أخذوا الدعم ووصل متوسط الدعم 1836 ريالًا للأسرة الواحدة.