نتائجنا بإإإسمك نتائج الثالث متوسط دور أول 2023 الرصافة والكرخ وبابل

يزيد الاهتمام بالأخص خلال تلك الفترة بالبحث عن نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول حيث أعلنت الجهة الرسمية المسؤولة في وزارة التربية والتعليم في دولة العراق عن استعداداتها بشأن الإعلان بشكل رسمي عن ظهور النتيجة، كما قد تم الانتهاء من تصحيح الاختبارات وكافة أوراق الطلاب ممن تم اختبارهم بالعام الدراسي 2022- 2023 م، وفيما يأتي من المقال نتعرف على طريقة استخراج النتيجة أونلاين عبر موقع نتائجنا على الإنترنت.

نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول

أكدت الجهات المختصة بوزارة تربية والتعليم أن ظهور نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول سيكون فوري بعد الاعتماد الرسمي لها خلال ساعات وسيتم نشرها على الموقع لسهولة الوصول لها واستخراجها أون لاين بعد أن يتم إدخال الرمز الخاص بالطالب، وتدوين كل البيانات المهمة المتوفر لها حقول بصفحة البيانات على الموقع.

وقد طمأن السيد علي الدليمي جميع الطلبة والطالبات وكافة الأسر بأن نسبة النجاح لهذا العام الدراسي 2022 / 2023 م وأن النسبة تتخطى 85 في المائة وهو ما جعل الطلاب يطمئون على نتائجهم والتي سيعلن عنها في كل المحافظات في العراق قريبًا.

الجدير بالذكر أن جميع السجلات والكشوف الخاصة بالطلاب من الصعب اختراقها أو الوصول له بأي حال من الأحوال وهو ما أكده وزير التعليم بنفسه، لذلك درجات الطلاب الخاصة بهم وجميع بياناتهم آمنة وتعبر عما قد حصلوه من درجات بعد التصحيح وإنهاء مختلف أعمال الكنترولات على مستوى كافة مديريات التعليم في العراق.

المزيد عن نتائج ثالث متوسط العراق

أعلن وكلاء وزارة في أغلب مديريات التعليم في مختلف محافظات العراق أنه من المهم أن يتتبع الطلاب خلال الساعات المقبلة كل الأخبار التي يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة عن نتيجة الصف السادس الإعدادي في العراق وذلك بمتابعة موقع الوزارة الإلكتروني أو موقع نتائجنا، كما يمكنكهم الاطلاع على كل جديد من خلال المتابعة المستمرة على منصة الوزارة الخاصة بقناتها على تطبيق تليجرام، ويمكن للطلاب متابعة المزيد من المعلومات حول النتيجة بالنقر على هذا الرابط الرسمي لوزارة التربية العراقية.