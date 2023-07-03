التهذي الوطنـي نتائج كونكور موريتانيا موريباك ناو 2023

يبحث الكثير من الطلبة وأولياء الأمور عن نتائج كونكور موريتانيا لعام 2023 عبر المواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم الموريتانية حيث أن تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية التي بناءا عليها يتم تحديد مستقبل الطلاب و خطتهم الدراسية في المستقبل، يمكن للطلاب معرفة نتائج كونكور موريتانيا عن طريق موقع مو ريباك وذلك بعد أن قامت الوزارة بتوفير النتائج على هذا الموقع، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية معرفة نتائج كونكور موريتانيا.

كيفية معرفة نتائج كونكور موريتانيا

لم يتم الإعلان رسميا حتى الان عن نتائج كونكور موريتانيا لعام 2023، ولكن فور ظهورها سوف يتمكن الطالب بكل سهولة من موقع موريباك وذلك بعد ان يقوم الطلاب باتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول إلى موقع موريباك وذلك عن طريق استخدام البحث في جوجل، ثانياً سوف يتوجب على الطالب القيام بتسجيل الدخول الى الموقع، وذلك عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الهوية وأيضاً كلمة المرور الخاصة بالطالب وعقب هذا يجب كتابة البريد الالكتروني الخاص بالطالب وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ورقم التحقق الخاص به، ثالثاً يجب الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام وبعدها سوف يتم تسجيل الدخول إلى موقع مو ريباك، رابعاً يجب القيام باختيار الولاية التي يقيم بها الطالب واسم المدرسة والسنة الدراسية ورقم المقاطعة والضغط على زر البحث، وأخيراً سوف يتم عرض نتيجة الطالب ودرجته في كل مادة وأيضاً يمكن للطالب معرفة هل هو من المقبولين أم لا، كما يمكن للطالب القيام بالاستعلام عن نتيجته وبعدها القيام بطباعة شهادة النتيجة الخاصة به.

نتائج كونكور موريتانيا

يجب على الطالب أثناء القيام بمعرفة نتائجه القيام بالتأكد من المعلومات التي قام بإدخالها وذلك لتجنب حدوث أي أخطاء في النتيجة الخاصة به، أصدرت الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات فقد بلغ اجمالى عددهم 47251 مترشح موزعين على 153 مركز امتحانى وهم ينتظرون نتائجهم بعد مرور شهر من الامتحانات، ولكننا النتائج سوف تكون متاحة عاجلا على الموقع الالكترونى للوزارة في جميع المحافظات.