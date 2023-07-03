concuٌr… رابط نتائج موريباك كونكور الموريتانيا الوجهة المعتمدة الاعدادية

يرغب جميع أولياء الأمور والطلاب معرفة نتائج كونكورد موريتانيا بفروغ الصبر حيث يسبب عدم ظهورها حتى الآن القلق لدى أولياء الأمور والطلاب وذلك لأن هذا الصف يعتبر من أهم الصفوف التعليمية في موريتانيا، وقامت وزارة التربية والتعليم الموريتانية بإنشاء منصات سيمكن من خلالها الإستعلام عن النتائج الخاصة بجميع الصفوف التعليمية وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية الإستعلام عن نتائج كونكور موريتانيا.

كيفية الإستعلام عن نتائج كونكور موريتانيا

أولاً يجب الدخول إلى موقع موريباك وذلك عن طريق استخدام البحث في جوجل، ثانياً سوف يتوجب على الطالب القيام بتسجيل الدخول الى الموقع، وذلك عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الهوية وأيضاً كلمة المرور الخاصة بالطالب وعقب هذا يجب كتابة البريد الالكتروني الخاص بالطالب وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ورقم التحقق الخاص به، ثالثاً يجب الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام وبعدها سوف يتم تسجيل الدخول إلى موقع مو ريباك، رابعاً يجب القيام باختيار الولاية التي يقيم بها الطالب واسم المدرسة والسنة الدراسية ورقم المقاطعة والضغط على زر البحث، وأخيراً سوف يتم عرض نتيجة الطالب ودرجته في كل مادة، كما يمكن للطالب القيام بالاستعلام عن نتيجته وبعدها القيام بطباعة شهادة النتيجة الخاصة به.

نتائج كونكورد موريتانيا

لقد أقترب موعد عرض نتائج كونكور موريتانيا ولذلك السبب يجب القيام بمعرفة النتائج من مواقع موثوق منها لذلك السبب يجب على الطلاب القيام بالاستعلام عن نتائج كونكور موريتانيا من خلال الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة وهو موقع مو ريباك وذلك من أجل القيام بالتأكد من النتائج المعروضة إلى الطالب، يجب على الطالب الانتظار قليلا بعد البحث عن نتائجه لان موقع مو ريباك يكون بطيء في التحميل في وقت ظهور النتائج وذلك لأن الكثير من الطلاب يبحثون عن نتائجهم، وفي الوقت الآخير أصدرت وزارة التربية والتعليم الموريتانية بأن عملية تصحيح الامتحانات قد انتهت ولكن الآن تجري عملية المراجعة وتوزيع الدرجات من أجل عدم التسبب في ظلم أي طالب، وقالت أيضاً أن بعد الانتهاء من عملية المراجعة وتوزيع الدرجات سوف يتم عرض نتائج كونكورد موريتانيا على موقع مو ريباك مباشراً.