هُنا.. Results الآن PDF رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول كافة المحافظات عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول كافة المحافظات عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها أبنائنا الطلاب في الصف الثالث المتوسط، حيث ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023 للإمتحانات الوزارية، حيث تواصل وزارة التربية والتعليم العمل الجاد في تصحيح أوراق الطلاب وتدقيقها، تمهيدًا لإعلان Results الآن PDF رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول كافة المحافظات عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية خلال الساعات القادمة.

استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول

وأعلنت وزارة التربية العراقية، في بيان رسمي لها، أنه سيتم نشر نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 بمجرد الانتهاء من مرحلة تدقيق الأوراق، وذلك عبر المواقع الإلكترونية المخصصة، ومن المتوقع أن يتأخر إعلان النتائج حتى بعد عيد الأضحى، نظراً لأن طلاب الصف الثالث المتوسط بالمدارس العربية والكردية قد انتهوا من أداء الاختبارات في 17 يونيو، وقد بدأت أعمال تصحيح أوراق الامتحانات مع بداية شهر يونيو، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء بشكل كامل من تصحيح أوراق الامتحانات في الدور الأول للصف الثالث متوسط العراق.

موعد إعلان نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2023

تعمل وزارة التربية العراقية على نشر نتائج الصف الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2023، بعد الانتهاء من عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية، ولم تحدد الوزارة موعدًا رسميًا لنشر النتائج، ولكنها أكدت أن النتائج ستكون متاحة على الفور بعد الانتهاء من عملية التدقيق، ويرجع التأخير في إعلان نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 إلى ارتفاع عدد الطلاب وتراجع عدد المراجعين، إضافة إلى أن الوزارة تقوم بنشر النتائج في جميع مديريات التربية في نفس اليوم، مما يتطلب وقتًا إضافيًا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط خلال الأسبوع الحالي، أو في بداية الأسبوع الثاني من يوليو، على أن تتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم من خلال المواقع الإلكترونية المخصصة.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول

ونقدم لكم خطوات استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لعرض النتائج والذي يتم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية العراقية.

2- إدخال رقم الاشتراك الخاص بالطالب.

3- تحديد المحافظة التي أدى فيها الطالب الامتحان.

4- ثم الضغط على زر “عرض النتيجة”.

5- وسيتم عرض جميع بيانات الطالب بما في ذلك الدرجات الخاصة بكل مادة، على الصفحة التي تظهر بعد الضغط على زر “عرض النتيجة”.

نتيجة الصف الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023

من المتوقع أن يتم نشر نتائج الدور الأول لامتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2023، على موقع وزارة التربية العراقية خلال الأيام القادمة، وسيتم توفير النتائج عبر ملفات PDF برقم الجلوس لجميع المحافظات، على موقع الوزارة الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتليغرام، وذلك كما هو معتاد.