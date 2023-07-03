ظهور نتائج الثالث متوسط في العراق 2023 دور أول بجميع المحافظات عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال ساعات

أعلنت وزارة التربية العراقية عن انتهاء عمليات التصحيح لأوراق الصف الثالث متوسط 2023 دور أول في العراق، موضحه أنها في مرحلة رصد الدرجات وعلى وشك الانتهاء منها في الوقت الحالي، ثم تتم عملية تحميلها وإعلانها على الموقع الإلكترونية، وذلك بصيغة الـPDF، حيث إن هذه النتيجة تعد من أهم النتائج في جميع محافظات العراق، ويبحث عنها العديد من الطلبة والطالبات نظرًا لأهميتها الكبر بالمسار التعليمي.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بالعراق

أكدت وزارة التربية والتعليم أن النتائج ارتفعت نسبتها لهذا العام إلى نحو 85% وذلك في مادة اللغة العربية والعلو، بينما شهدت التربية الفنية والرياضية نسبة نجاح وصلت إلى نحو 95%، إضافة إلى أن الوزارة قد أكدت بأن نسبة النجاح لهذا العام ارتفعت عن العام الماضي، نظرًا لسهولة الامتحانات وضبط سيرها في مختلف المديريات التعليمية على مستوى الدولة، مع العلم أن الوزارة حريصة على رفع النتائج عبر موقعها الإلكتروني في أقرب وقت، لكي يقوم الطلبة والطالبات من التعرف عليها.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

سهلت وزارة التربية العراقية إمكانية الحصول على نتائج الثالث متوسط في محافظات العراق 2023 دور أول وذلك وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-