ادخل شوف نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات محافظة القاهرة برقم الجلوس”الان”

يبحث الكثير من الأشخاص خلال الساعات الماضية عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات محافظة القاهرة برقم الجلوس، وكذلك جميع المحافظات الأخرى بشأن دبلومات الثانوي الفني على موقع وزارة التربية والتعليم، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الوزارة عن انتهاء أعمال التصحيح وتحديد موعد الكشف عن نتائج الطلاب، وفي هذا الصدد نرصد لكم من خلال موقعكم البديل كيفية استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع.

بوابة التعليم الفني

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء عمليات تصحيح أوراق إجابات طلاب الصف الثالث الثانوي الفني، بمختلف الأقسام من الثانوية التجارية والصناعية والزراعية والفندقية والسياحية لنظامي السنوات الثلاثة والخمسة، كما أكدت على أن موعد الإعلان عن النتائج رسمياً يكون بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لنتائج الطلاب خلال الأسبوع الجاري.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني جميع الأقسام

كما يترقب 830 ألف و753 طالب وطالبة بجميع التخصصات والنوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – سياحي).

ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2023 بعد تأدية الامتحانات في 230 مادة امتحانية.

وذلك داخل 3076 لجنة امتحانية موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.

بينما أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أن نتائج الطلاب جاهزة من أجل نشرها على موقع بوابة التعليم الفني لنتائج الدبلومات برقم الجلوس.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات محافظة القاهرة برقم الجلوس

ونقدم لكم من خلال السطور التالية رابط نتيجة الدبلوم الفني 2023 برقم الجلوس، وسوف ترفق النتيجة بعد إعلانها بشكل رسمي في المؤتمر الصحفي المنتظر إقامته خلال شهر يوليو الجاري، كما يجب اتباع الخطوات التاليــــة: