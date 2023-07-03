education.gov.mr نتائج كونكور 2023 رابط موريباك لاستخراج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية عبر موقع وزارة التهذيب الوطني

نتائج كونكور 2023 رابط موريباك لاستخراج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية عبر موقع وزارة التهذيب الوطني، أعلنت وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا عن نتائج مسابقة كونكور الدخول إلى السنة الأولى الإعدادية لعام 2023، ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج من خلال الرابط الرسمي Mouri Bac المخصص لهذه الغاية. وتشير النتائج إلى تحسن في علامات الطلاب بشكل إيجابي مقارنة بالسنوات السابقة، ونتابع معكم عبر رابط موريباك لاستخراج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية عبر موقع وزارة التهذيب الوطني، نتائج كونكور 2023.

موقع نتائج كونكور 2023

أعلنت وزارة التهذيب، إنهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب في بداية هذا الشهر، وتم تصحيح النتائج بسرعة لضمان حصول الطلاب على الدرجات المستحقة. وقد قام المعلمون والمراجعون بمراجعة جميع الأوراق للتأكد من صحة الدرجات الممنوحة للطلاب، وتتيح وزارة التهذيب الوطني للطلاب الاعتراض على النتائج بعد إعلانها في جميع المحافظات، حيث شارك في الإختبارات 47251 مترشحًا، موزعين على 153 مركزا (63 في نواكشوط والعديد من الولايات الأخرى)، بينما تمثل نسبة البنات ضمن المترشحين لهذه الشهادة 53,88 %.

رابط الاستعلام نتائج كونكور 2023 رابط موريباك موريتانيا

ونقم لكم خطوات الإستعلام عن نتائج كونكور 2023 عبر رابط موربياك في موريتانيا تزامنًا مع عمليات البحث المستمرة من الطلاب لمعرفة النتائج خلال الساعات القادمة.

1- عليك تسجيل الدخول على رابط وزارة التهذيب الوطني.

2- ثم علي الطالب ادخال رقم الجلوس.

3- يتم الضغط على مسابقة تسجيل الدخول إلى الصف الأول الإعدادي لعام 2023.

4- اختيار الولاية التابع لها الطالب.

5- يقوم باختيار المقاطعة.

6- ثم يتم النقر على بحث.

7- عليك الإنتظار حتي تظهر النتيجة .