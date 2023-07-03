هُنا..الان رابط موقع نتائج كونكور 2023 موريتانيا رابط موريباك www.mauribac.com دخول السنة الأولى اعدادي

يبحث الآلاف من أبنائنا الطلاب في موريتانيا، عن نتائج كونكور 2023، لمعرفة النتائج التي اوشكت علي الإعلان خلال الساعات القادمة من خلال الدخول علي رابط موقع نتائج كونكور 2023 موريتانيا رابط موريباك www.mauribac.com دخول السنة الأولى اعدادي، حيث من المقرر أن تصدر وزارة التهذيب الوطني، نتائج كونكور خلال الساعات المقبلة عبر موقعها الرسمية.

نتائج كونكور موريتانيا2023

وفقًا لمصادر رسمية في وزارة الهذيب الوطني بموريتانيا، والتي أكدت الوزارة صدور نتائج كونكور موريتانيا بشكل إلكتروني على شبكة الإنترنت، التي تقدم للإختبارات نحو 47251 طالبًا في موريتانيا لأداء امتحانات كونكور العام الدراسي الحالي، وتم توزيعهم على 153 مركز امتحاني، ولم تتلقي الوزارة أي شكاوي خلال سير الإختبارات التي عقدت الشهر الماضي في جميع الولايات.

رابط موريباك مسابقة دخول السنة الأولى اعدادي:

عليك تسجيل الدخول على نتائج مسابقة الانتقال إلى السنة الأولى اعدادي 2023 في ولايتك :

: ثم عليك زيارة موقع الوزارة المعني بذلك واختيار المقاطعة التي تقيم فيها.

يجب عليك إدخال اسم ولايتك واسم المدرسة التي تدرس فيها، وذلك للعام الدراسي 2022-2023.

الضغط على زر البحث للحصول على النتيجة التي ستظهر لك بعد ثوانٍ قليلة لتعرف إذا نجحت في المسابقة أم لا.

رابط موقع نتائج كونكور 2023 موريتانيا

تم في بداية هذا الشهر إنهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب، وقامت لجان التصحيح بسرعة في تصحيح النتائج لضمان حصول الطلاب على الدرجات المستحقة، وقام المعلمون والمراجعون بمراجعة جميع الأوراق للتأكد من صحة الدرجات الممنوحة للطلاب.

وتسمح وزارة التهذيب الوطني للطلاب بتقديم الاعتراضات بعد إعلان النتائج في جميع المحافظات، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن جدول الاختبارات للدورة الثانية للطلاب. يجدر الإشارة إلى أن الاختبارات تم إنهاؤها على النحو التالي: