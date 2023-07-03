عاجل ورسميًا.. إعلان نتائج الامتحانات الرسمية لشهادات الثانوية المهنية والمشرف المهني 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم اللبنانية عن إصدار نتائج امتحانات الشهادات الثانوية المهنية أمس الأحد الموافق 2 يوليو 2023، فضلاً عن إعلانها لشهادة التكميلية المهنية لمن أنهى دورة تدريبية بلغت مدتها من 400 إلى 800 ساعة بجميع مدن ومحافظات لبنان، فضلاً عن أن الساعات القليلة الماضية شهدت محركات البحث كثفًا كبيرًا من أجل الحصول على النتائج من قبل الطلبة والطالبات، إضافة إلى أنها تعد من أهم النتائج المعلنة داخل دولة لبنا، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور حول الحصول على النتائج، حتى يتعرف عليها الجميع.

نتائج التعليم المهني لبنان 2023

كانت وزارة التربية والتعليم اللبنانية قد أعلنت عن مواعيد الإمتحانات الرسمية للتعليم المهني داخل لبنان الذي وافق يوم 19 يونيو وهي على النحو الأتي:-

في يومي 19 و20 تم عقد امتحان مهني تقني وثانوي ومهني.

بينما يومي 21 و22 يونيو تم عقد امتحان التميز التقني.

فضلاً عن أن يومي 23 و24 كان بهما امتحان المستوى الفني.

موقع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

أصبح من السهل إمكانية الحصول على نتائج التعليم الفني وكذلك المهني 2023 دورة أولى عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو الأتي:-