” سعر الطن بكام النهاردة”.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأثنين 3/7/2023 في مصر

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلي المصري، مع بداية الشهر الحالي حالة من الإستقرار على أسعار الحديد والأسمنت، خلال جلسات التداول يوم الإثنين3-7-2023، وتشمل تكاليف شراء الحديد للمستهلكين قيمة تتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه، تشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، بالإضافة إلى تكاليف التسليم على أرض المصنع، وخلال السطور التالية نستعرض معكم أسعار الحديد والأسمنت في الشركات المنتجة في مصر بشكل تفصيلي.

أسعار الحديد اليوم الإثنين

وإليكم بيان تفصيلي بشأن أسعار الحديد والأسمنت في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023 وهي كالتالي:

سعر طن شركة عز 37100 جنيه.

سعر طن حديد المصريين إلى 37600 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي 37600 جنيه.

سعر حديد العشري 35300 جنيه للطن.

سعر طن حديد المعادي إلى 34600 جنيه.

سعر طن حديد العتال 35600 جنيه.

سعر حديد بيانكو 34300 جنيه للطن.

سعر طن حديد عطية 35600 جنيه.

سعر طن حديد ستيل 35100 جنيه.

سعر طن حديد الكومي 34600 جنيه

سعر حديد الداخلية وصل إلى 37100 جنيه للطن.

سعر طن سعر حديد بشاي 37600 جنيه.

سعر طن حديد سرحان 34600 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين

ونقدم لكم أسعار الأسمنت في الشركات المنتجة في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023 وهو كالتالي:

سجل سعر طن الأسمنت المسلح 1700 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت النصر سجل 1660 جنيها.

سجل سعر أسمنت المعلم نحو 1660 جنيهًا للطن.

سعر طن أسمنت حلوان مقارنة بتعاملات الأمس عند 1710 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 1780 جنيهات.

وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1660 جنيها للطن الواحد.

سعر طن أسمنت العسكري 1690 جنيهًا.

ونتابع معكم أسعار الحديد والأسمنت في مصر لحظة بلحظة عبر موقع البديل الإخباري من خلال التقارير والمتابعات اليومية.