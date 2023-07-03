استخراج نتائج الثالث متوسط الان في العراق 2023 دور أول بجميع المحافظات عبر موقع نتائجنا والوزارة

أعلنت وزارة التربية العراقية عن اقتراب إعلان نتائج الصف الثالث متوسط في جميع محافظات العراق، وذلك بعد إعلانها للانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب، فضلاً عن مراجعتها بشكل واضح ودقيق، هذا وأن الإعلان يكون خلال الساعات القليلة المقبلة، إضافة إلى أن الطلبة قد انتهوا من الاختبارات المنعقدة يوم 17 يونيو 2023 الماضي، لتبدأ بعدها تكثيف عمليات البحث حول طريقة استخراج النتائج الخاصة بهذا الفصل، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط في العراق 2023

جاءت أهم الخطوات من أجل القيام باستخراج نتائج الثالث متوسط في العراق وفقًا لما يلي:-

أولا يجب الذهاب إلى موقع نتائجنا.

الضغط على أيقونة تحميل النتائج.

إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.

ثم يتم تحديد المحافظة المنتمي إليها الطالب.

بعد ذلك يتم تحديد الفصل الدراسي.

ثم يتم الضغط على زر “بحث”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023

بعد انتهاء عمليات التصحيح أصبح استخراج النتائج أمر سهل لدى جميع الطلاب والطالبات في محافظات العراق وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

في البداية تقوم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة نتائج.

إدخال رمز التحقق الذي تظهر أمامك.

ثم بعدها يتم الضغط على أيقونة “تحميل”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

نتائج الثالث متوسط

أصبحت نتائج الثالث متوسط في العراق على وشك الظهور، من أجل إعلامها لجميع الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور الراغبين في الحصول عليها.