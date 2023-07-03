moi-jobs.iq رابط استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023 بصفة عقد رجال وسيدات

نشر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية، بيانًا حول موعد فتح moi-jobs.iq رابط استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023 بصفة عقد للجنسيين، للراغبين في التقديم في تلك الوظيفة، حيث أعلنت مديرية التطوع عن فتح باب التقديم لوظيفة (رجل أمن – عقد) في وزارة الداخلية، عبر موقع المديرية الإلكتروني www.moi-jobs.iq خلال الفترة من 4/7/2023 وحتى 7/7/2023، وبهذا، فإننا ندعو جميع المواطنين الراغبين في التقدم لتلك الوظيفة إلى التهيئة لذلك وتنظيم أوراقهم والاستعداد للتقديم المباشر عبر الموقع الإلكتروني المذكور. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023

أعلنت مديرية إدارة التطوع بوزارة الداخلية العراقية عن فتح باب التقديم للعمل بصفة عقد في قوى الأمن الداخلي “رجل أمن”، وذلك بجميع المحافظات العراقية، وذلك للجنسين، مشيرة إلي ويتوفر 37,100 وظيفة، يتم توزيعها بواقع 36,100 وظيفة للذكور و1,000 وظيفة للإناثن ويتطلب التقديم توفر الشروط المحددة لكل وظيفة، وستوضح لكم السطور التالية موعد وشروط التقديم، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة، ورابط التسجيل وخطوات الدخول عليه.

شروط وظائف وزارة الداخلية العراقية 2023

وفقًا لبيان وزارة الداخلية، فإن هناك عدد من الشروط المحددة للوظيفة المرغوبةـ وسيتم فتح باب التقديم للفترة من 4/7/2023 وحتى 7/7/2023، وذلك من خلال رابط استمارة التطوع على موقع وزارة الداخلية العراقية، سيتم الإعلان عن المستندات المطلوبة للتقديم وكيفية تعبئة الاستمارة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية والشروط هي:

يجب على المتقدمين لوظائف وزارة الداخلية العراقية بصفة عقد أن يكونوا عراقيين ومن أبوين عراقيين.

وألا يقل عمرهم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 22 عامًا، وذلك في الفترة من تاريخ 1/7/2005 إلى 1/7/2001.

كما يجب أن يكون المتقدمون حسن السمعة والأخلاق.

حاصلين على شهادة الدراسة الابتدائية والمتوسطة فقط.

كما يجب عدم تورط المتقدمين في جناية غير سياسية أو جريمة مخلة بالشرف أو جريمة إرهابية.

ولا يجوز أن يكونوا محكومين في جريمة تهدد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

يجب أن يستوفوا شروط واختبارات اللياقة البدنية والسلامة الصحية وتقصي تعاطي المخدرات.

رابط التقديم استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023

يمكن الدخول على رابط التقديم على التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023 عبر الموقع الإلكتروني “moi-jobs.iq”، يجب تسجيل بيانات المتقدم بشكل كامل وصحيح، ورفع المستندات المطلوبة بصيغة pdf على الموقع، يجب الاحتفاظ برقم الطلب المعطى عند التسجيل للاستعلام عن نتائج القبول عند إعلانها.