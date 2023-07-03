رابط نتائجنا .. الان استخرا نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول results.mlazemna.com موقع وزارة التربية العراقيةج
نتيجة الصف الثالث المتوسط فى العراق 2023، حيث ينتظر طلاب الصف الثالث المتوسط بفارغ الصبر إعلان نتائج الامتحانات الوزارية،ويتم العمل حاليًا على تصحيح أوراق الطلاب. وأعلنت وزارة التربية أن الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول سيتم فور انتهاء مرحلة تدقيق الأوراق، وسيتم نشرها عبر المواقع الإلكترونية،ولذلك، يتأخر الإعلان عن النتائج حتى بعد عيد الأضحى، لأن طلاب الصف الثالث المتوسط في المدارس العربية والكردية انتهوا من اختباراتهم في 17 يونيو، و بدأت أعمال تصحيح أوراق الامتحانات، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء بشكل كامل من تصحيح أوراق الامتحانات في الدور الأول.
نتيجة الصف الثالث المتوسط فى العراق 2023
تقوم وزارة التربية العراقية بنشر نتائج الصف الثالث المتوسط بعد الانتهاء من تصحيح الدفاتر الامتحانية، ولم تحدد الوزارة موعدًا رسميًا لنشر النتائج، إلا أنها أعلنت أنها ستكون متاحة فور انتهاء عملية التدقيق، ويرجع التأخير في الإعلان عن النتائج إلى زيادة أعداد الطلاب وتراجع أعداد المراجعين، وتقوم الوزارة بنشر النتائج في جميع مديريات التربية في نفس اليوم، ومن المتوقع أن تكون النتائج متاحة خلال الأسبوع الجاري، أو في الأسبوع الثاني من يوليو على أقصى تقدير.
رابط نتيجة الثالث المتوسط فى العراق 2023
- يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج من مديريات التربية الخاصة بمحافظتهم، وذلك عبر الحضور شخصيًا إلى المديرية وتقديم طلب الحصول على النتائج، ويجب تقديم بطاقة الأحوال الشخصية أو وثيقة الهوية الرسمية للطالب أو ولي الأمر.
- كما يمكن الاطلاع على النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، حيث تقوم الوزارة بنشر النتائج على الموقع بمجرد صدورها، ويمكن الاطلاع عليها بسهولة عن طريق إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الاطلاع على النتائج عبر التطبيقات الرسمية لوزارة التربية على الهواتف الذكية، والتي تتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بسهولة وفي أي وقت.