رابط نتائجنا .. الان استخرا نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول results.mlazemna.com موقع وزارة التربية العراقيةج

نتيجة الصف الثالث المتوسط فى العراق 2023، حيث ينتظر طلاب الصف الثالث المتوسط بفارغ الصبر إعلان نتائج الامتحانات الوزارية،ويتم العمل حاليًا على تصحيح أوراق الطلاب. وأعلنت وزارة التربية أن الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول سيتم فور انتهاء مرحلة تدقيق الأوراق، وسيتم نشرها عبر المواقع الإلكترونية،ولذلك، يتأخر الإعلان عن النتائج حتى بعد عيد الأضحى، لأن طلاب الصف الثالث المتوسط في المدارس العربية والكردية انتهوا من اختباراتهم في 17 يونيو، و بدأت أعمال تصحيح أوراق الامتحانات، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء بشكل كامل من تصحيح أوراق الامتحانات في الدور الأول.

نتيجة الصف الثالث المتوسط فى العراق 2023

تقوم وزارة التربية العراقية بنشر نتائج الصف الثالث المتوسط بعد الانتهاء من تصحيح الدفاتر الامتحانية، ولم تحدد الوزارة موعدًا رسميًا لنشر النتائج، إلا أنها أعلنت أنها ستكون متاحة فور انتهاء عملية التدقيق، ويرجع التأخير في الإعلان عن النتائج إلى زيادة أعداد الطلاب وتراجع أعداد المراجعين، وتقوم الوزارة بنشر النتائج في جميع مديريات التربية في نفس اليوم، ومن المتوقع أن تكون النتائج متاحة خلال الأسبوع الجاري، أو في الأسبوع الثاني من يوليو على أقصى تقدير.

رابط نتيجة الثالث المتوسط فى العراق 2023