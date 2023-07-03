عاجل .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 3 يوليو 2023 يزداد في السوق السوداء 5جنية

يزداد بشكل دائم البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، فبصورة يومية يكون سعر الدولار هو الشغل الشاغل لأشخاص كثيرة، ومن الجدير بالذكر أنه في تلك الفترة الجارية ازاد البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 3 يوليو ، والذي سوف نوفرها لكم في السطور المقبلة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 3 يوليو

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 3 يوليو ، مستقرًا، فنجد أنه سجل ما يلي:

ثمن الدولار مقابل الجنيه المصري، بلغ اليوم الإثنين الموافق من 3 يوليو 2023م، في بنك مصر، لما يقرب من حوالى 30.75 جنيه للشراء، وكذلك حوالي 30.85 جنيه للبيع.

كما أن سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي “cib”، بلغ اليوم الإثنين الموافق من 3 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا، في حالة الشراء، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق من 3 يوليو 2023م، في بنك المصرف المتحد، بلغ لما يقرب من حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم الإثنين 3 يوليو

استقرت أسعار الدولار اليوم الإثنين 3 يوليو، إذ سجلت التالي: