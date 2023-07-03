رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2023 موقع نتائجنا epedu.gov.iq

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2023 موقع نتائجنا، حالة من القلق بدأت تظهر على عدد كبير من طلاب الصف الثالث المتوسط بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات، وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن تكون النتائج متاحة أمام الطلاب على موقع نتائجنا خلال الساعات الأولى المقبلة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2023.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2023 موقع نتائجنا

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن نتائج الثالث متوسط 2023، بعد أن أنهى الطلاب الامتحانات في 17 يونيو الماضي، وأعلنت الوزارة عن انتهاء أعمال التصحيح فور الإنتهاء من الامتحانات حتى يتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن، وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثالث المتوسط 2023 بعد العودة من إجازة عيد الاضحى المبارك.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثالث المتوسط على موقع نتائجنا التابع لوزارة التعليم العراقية، والذي يمكنكم الاطلاع عليه واستخراج النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الضغط على موقع نتائجنا التابع لوزارة التعليم العراقية.

اضغط على نتائج الطلاب.

ثم اختر المحافظة التابع لها الطالب .

ادخل اسم المدرسة في الخانة الموضحة أمامك.

ثم ادخل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب .

بعد ذلك اضغط على اظهار النتيجة.

سوف يتم اظهار النتيجة خلال دقائق معدودة.

واعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بالساعات الماضية أنها اقتربت بالساعات الماضية من الانتهاء من عملية التصحيح وجاري رفع النتائج علي موقع ملازمنا للطلاب.