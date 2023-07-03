الحق اشتري!! أسعار اللحوم اليوم 3 يوليو 2023 تنخفض 50 جنية للكيلو الواحد

الأشخاص يبحثون عن أسعار اللحوم اليوم 3 يوليو ، فدائمًا ما يتغير سعر اللحوم، لهذا فالتساؤل عن سعرها اليوم يرتفع كثيرًا من قبل أشخاص كثيرة، لذا سوف تتيح لكم السعر اليوم بفواكه اللحوم، بشيء من التفصيل والاهتمام، ليكون لديكم علم بأسعار مختلف اللحوم.

أسعار اللحوم اليوم 3 يوليو

استقرت أسعار اللحوم اليوم 3 يوليو ، فنرى أنها سجلت ما يلي:

أسعار اللحوم السوداني بمنافذ التموين، اليوم الإثنين الموافق من 3 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 195 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن ثمن البفتيك بلغ اليوم الإثنين الموافق من 3 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 340 جنيه للكيلو.

هذا بجانب أن سعر كباب الحلة بلغ اليوم الإثنين الموافق من 3 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 340 جنيه للكيلو.

كذلك أن أسعار البتلو البلدي بلغت اليوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 380 جنيهًا مصريًا، وكذلك ما يقرب من حوالي 450 جنيهًا مصريًا، للكيلو الواحد.

أسعار اللحوم اليوم الإثنين 3 يوليو 2023

استقرت أسعار اللحوم اليوم الإثنين 3 يوليو 2023، حتى سجلت التالي: