استعلم الان Pdf استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 منصة مظلتي الوجبة التاسعة وزارة العمل

تواصل البحث في الساعات الأخيرة عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 حيث تزايد ت معدلات الاستفسار حول موعد الإعلان عن هؤلاء المستفيدين خلال الساعات الماضية، ومع ذلك، نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق في بيان صادر عنها صحة المعلومات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الكشوف الخاصة بالمستفيدين من الوجبة التاسعة في بعض المحافظات، ولهذا سوف نورد التفاصيل الكاملة بخصوص هذه الأسماء، وكيفية الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

في صدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق.2023، والجدير بالذكر أن وزارة العمل العراقية تقوم حاليًا بالتجهيز لفحص ومراجعة نحو 300 ألف طلب للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، و سيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين بشكل متزامن في جميع المحافظات العراقية عبر منصة إلكترونية “مظلتي”، وستتيح هذه المنصة عرض كشوفات بتنسيق PDF تحتوي على أسماء المستفيدين من الوجبة التاسعة، ووفقًا لمصادر موثوقة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم يتم تحديد موعد إعلان أسماء المستفيدين من الوجبة التاسعة حتى الآن.، ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال شهر رمضان المبارك، قبل عيد الفطر، لتمكين الأسر الفقيرة التي تعتمد على الدعم الاجتماعي من تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذا الشهر الكريم.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

للحصول على قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023، يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية للرعاية الاجتماعية.

ابحث عن منصة “مظلتي” وانقر عليها.

اختر قسم الرعاية الاجتماعية.

انتقل إلى قسم “أسماء المستفدين من الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التاسعة من القائمة المتاحة.

أدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وكامل للمتقدم.

انقر على زر “استعلام” للاطلاع على النتيجة.

من خلال هذه الخطوات، يمكنك الحصول على قائمة المستفيدين والتحقق من ما إذا كنت مشمولًا بالوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية أم لا.

موقع وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه

جميع المواطنين المتقدمين على هذا الدعم ويحاولون الوصول الى اسماء المشمولين فيه حيث ان الوزاره تقوم بالاعلان عن النتائج بشكل تدريجي وذلك لكي يتم الحصول عليها من خلال جميع المواطنين الذين قد تقدموا على ذلك الدعم وتحميل ملف pdf به جميع الاسماء المشموله.

منصه مظلتي الوجبه التاسعه

المواطنون يبحثون الان عن رابط استخراج الاسماء المشمولة في برنامج الرعايه الاجتماعيه حيث ان وزاره العمل اعلنت ان اسماء المقبوله هي متوفره حاليا عبر الموقع الرسمي الخاص بها عبر المنصه الرئيسيه التي تمت تسجيل من خلالها في ذلك الدعم وذلك عن طريق كتابه رقم البطاقه التموينيه.