“الآن” ظهرت نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية الليبية 2023 برقم الجلوس واسم الطالب

نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية الليبية، يثار تساؤل العديد من أولياء الأمور والطلاب والطالبات عن نتائج الشهادة الإعدادية التي يتم توفيرها على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية وسيتم إعلان النتيجة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك وسيتم إعلان النتيجة من خلال المركز الوطني للامتحانات ولاحظ الكثير من الناس تأجيل امتحانات الدور الثاني للثانوية والاعدادية حيث توفر الوزارة إعطاء الطلاب فرصة كافية للاستعداد للاختبارات.

نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية الليبية

ينتظر الكثير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات بصبر عن إعلان النتيجة الرسمية والتأكد من صحتها ودقتها وللاطلاع على النتيجة يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بتشغيل متصفح الانترنت والذهاب إلى موقع وزارة التربية الليبية من خلال الرابط https://moe.gov.ly/

ثم تقوم بالضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

ثم بعد ذلك تقوم باختيار أيقونة نتائج الشهادة الاعدادية 2023.

ثم تقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك في الخانة المخصصة لها ثم كتابة رقم القيد الخاص بك.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة إظهار النتيجة وسيتم ظهور النتيجة الخاصة بك بالدرجات الكاملة ونسبتها المئوية.

موعد اعلان نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023

يثار تساؤل العديد من الناس عن موعد اعلان نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 حيث: