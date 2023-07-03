“من هنا” منصة تقديم الصف الاول الابتدائي 2023 في المدارس الحكومية والخاصة

مع اقتراب العام الدراسي الجديد وفي النظام الجديد المتبع في عمليات التقديم الطلابية لأي مرحلة من المراحل الجديدة فهناك الكثير من السائلين عن الطريقة الصحيحة للتقديم، حيثُ وفرت الدولة والوزارة بعد التحديثات الجارية منصة إلكترونية بنظام متكامل لمساعدة في التقديم كافة الطلاب وعدم الحاجة إلى التساؤلات التي تنتشر على جميع المواقع.

منصة تقديم الصف الاول الابتدائي

سوف يتم تفعيل الموقع الرسمي بداية من يوم 1 يونيو الخاص حيثُ يمكن لكافة الطلاب المقبلين على المرحلة الابتدائية في المدارس بأنواعها الحكومية و كذلك الرسمية للغات.

وكانت هذه القرارت تم صدورها بعد إعلان رسمي من المسؤولين في الوزارة بقرار مصدق عليه من الوزير المصري للتربية والتعليم، ولذلك سيتم بدأ نشر التعليمات والخطوات لتقديم طلب الانضمام حتي يتم إعطاء كل طالب حقه بالانضمام إلى العام الجديد.

ومن اللازم معرفته لجميع الطلاب معرفة أن الموعد النهائي للتقديم الإلكتروني والدخول الى المنصة سيكون في يوم 30 من شهر 6 مع احتمالية مدة فترة التقديم مرة اخرى حتى يستطيع المتأخرين من الطلاب تقديم طلب على المنصة.

خطوات منصة التربية والتعليم لتقديم طلاب الابتدائية

قام بالفعل عدد كبير من أولياء الأمور بالتوجه إلى المنصة والقيام بإرسال طلبات و قد أكدت وزارة التعليم أن المنصة هي الوسيلة الأولى قبل قبول وتوزيع الطلاب فلابد من إتمام الطلب الإلكتروني وبعد ذلك يتم توجيه الطلاب إلى المدارس في مواعيد أخرى.

ولذلك سيتم اتباع هذه الخطوات لتقديم الطلب وتأتي كالتالي: