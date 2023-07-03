أدخل حالًا على بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 عشان تاخد راتب شهري 3000 ج

تزداد معدلات البحث لمعرفة رابط بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة بشكل إلكتروني موثوق، والذي يتم من خلال موقع وزارة التضامن الإجتماعي المسؤولة عن استقبال طلبات الاستعلام والشكاوي، وقد تم الإعلان أن المعاشات من المفترض أن يتم صرفها في منتصف شهر يوليو الجاري.

بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة

التعرف على رابط بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة أمر في غاية الأهمية لجميع المواطنين المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة، وذلك للتمكن من معرفة موعد نزول المعاش والمبلغ الذي يكون من المفترض الحصول عليه وتقديم مختلف الشكاوى والاستعلامات الأخرى، ولأن الحكومة تحرص دائمًا على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين توفر لهم الرابط وخطوات الاستعلام الموضحة خلال ما يلي:-

الضغط هنا في البداية لكي يتم الإنتقال إلى الرابط الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار بوابة الاستعلام الخاصة بالشكاوى، ثم كتابة الرقم القومي الخاص في المكان المخصص له كما هو مدرج على البطاقة الشخصية، ويتم كتابة أربعة عشر رقم من اليسار لليمين.

الضغط على استعلام شكاوي معاشات تكافل وكرامة، مع مراعاة كتابة الاسم بعد ادخال الرقم القومي.

الضغط على أيقونة الاستعلام لكي تظهر لك النتيجة.

الفئات المستفيدة من معاشات تكافل وكرامة 2023

بعد معرفة الرابط المخصص للدخول إلى بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة نوفر لكم الفئات المستفيدة من هذا المعاش للعام 2023:-