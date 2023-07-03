توضيح من البرنامج كم يتبقى على صرف دفعة حساب المواطن

ينتظر ملايين المواطنين السعوديين المستفيدين من دعم حساب المواطن موعد نزول الدفعة المقررة لشهر يوليو الجاري والتي من المقرر أن يتم صرفها بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، ويتم صرف المبلغ المستحق بشكل شهري للمستفيدين من الدعم الذين تنطبق عليهم كافة المعايير والشروط الموضوعة من قبل البرنامج والذين صدرت لهم نتائج الأهلية، ويستفيد من هذا الدعم عدد كبير جدا من المواطنين السعوديين المقيمين داخل حدود المملكة، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار ومشاهدة الفقراء والمحتاجين في سد احتياجاتهم المعيشة واليومين وتوفير لهم حياة معيشية أفضل.

التحقق من أهلية حساب المواطن

بفارغ من الشوق ينتظر المستفيدين من دعم حساب المواطن موعد نزول وصرف الدفعة 68 الخاصة بشهر يوليو الجاري، ويعتبر هذا البرنامج من أهم برامج الدعم المالي المقدم من المملكة السعودية ويسعى عدد كبير من المواطنين الحصول عليه لأنه يساهم في تحقيق الاستقرار المالي للاسرة، ويمكن الاستعلام عن نتائج الاهلية من خلال الدخول إلى رابط موقع حساب المواطن واختيار كلمة نتائج الأهلية اختر بعدها شهر يوليو عام 2023، ثم ادخل اسمك ورقم الهوية الوطنية الخاصة بك، اضغط بعدها على الاستعلام وسوف تظهر لك نتيجة الأهلية إذا كنت مستحقا للدعم هذا الشهر من عدمه، ويمكنك تقديم تظلم أو اعتراض في حالة إذا لم تصدر نتائج الأهلية الخاصة بك، وسيتم الرد عليك من قبل البرنامج.

حساب المواطن متى دفعة يوليو

وفقاً لما صرح عنه برنامج حساب المواطن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لخدمة المستفيدين حيث تم الرد على استفسار أحد المواطنين المستفيدين من الدعم عن موعد صرف دفعة يوليو الجاري، وكان الرد أن موعد صرف الدفعة 68 لشهر يوليو الجاري سوف تكون يوم الإثنين الموافق 10 من نفس الشهر، حيث أن يوم العاشر من كل شهر هو اليوم المقرر لصرف الدعم الا إذا وافق هذا اليوم اجازة رسمية أو أسبوعية أو وطنية فإن الصرف يتم تأجيله لليوم التالي لذلك اليوم.