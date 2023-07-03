Ĥona..برقم إإمتحانك نتائج الثالث متوسط الدور 1 في بغداد وكركوك

نتائج الثالث متوسط العراق في الأيام الأخيرة، قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج الدور الأول لامتحان الثالث المتوسط العراق لعام 2023 من خلال موقعها الإلكتروني “نتائجنا الوزاري” بصيغة pdf، وأثارت هذه النتائج اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام نظرًا لأهمية هذا الصف في مسار تعليم الطلاب وأظهرت النتائج المؤقتة للامتحانات الأولية للصف الثالث المتوسط لعام 2023 زيادة في نسبة النجاح عمومًا مقارنةً بالسنوات السابقة.

نتائج الثالث متوسط العراق

وفي صدد حديثنا عن نتائج الثالث متوسط العراق، بلغت نسبة النجاح في المواد الأساسية مثل العربية والرياضيات والعلوم حوالي 85٪ من الطلاب، فيما وصلت نسبة النجاح بعض المواد مثل التربية الفنية والتربية الرياضية إلى 95٪. وأشارت المصادر التربوية إلى أن هذه النتائج المرتفعة ربما تعود إلى سهولة الامتحانات في هذه المرحلة وانخفاض مستوى التعقيد مقارنةً بالأدوار السابقة.

رابط موقع وزارة التربية نتائج الثالث المتوسط

يمكن الاطلاع على نتائج امتحان الثالث المتوسط لعام 2023 من خلال الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم المعلن عنه بشكل رسمي والمعروف باسم “نتائجنا الإلكتروني” وبمجرد الوصول إلى الموقع، سيتم عرض خيارات مختلفة، ويتعين النقر على “نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023″، وسيتم طلب مجموعة من البيانات الشخصية المختلفة عبر الموقع، ويتعين إكمال جميع الحقول المتاحة والضرورية قبل النقر على “عرض النتيجة”، كما يمكن الاطلاع على نتائج امتحان الثالث المتوسط للدور الأول لجميع المحافظات في العراق لعام 2023 عن طريق موقع “نتائجنا” ووزارة التربية العراقية. وللقيام بذلك، يجب اتباع الخطوات التالية والخطوة الأولى هي زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت والخطوة الثانية هي البحث عن قسم النتائج في الموقع والنقر عليه والخطوة الثالثة: اختيار القسم الدراسي والسنة الدراسية واسم المحافظة التي تم فيها إجراء امتحانات الدراسة والخطوة الرابعة هي إدخال رقم جلوس الطالب والخطوة الخامسة هي النقر على زر البحث، وسيتم عرض تقييم نتائج الطالب في الفصل الدراسي الحالي، ويجب ملاحظة أن هذه الخطوات هي مجرد توضيح للإجراءات الممكن اتباعها للحصول على نتائج امتحانات المرحلة المتوسطة في العراق.

اشوكت نتائج الثالث متوسط العراق

فلتباوع نتائج الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الاول حيث صرح المتحدث باسم وزارة التربية العراقية في خلال الدقائق الماضية أن النتائج تم تصحيحها بنسبة 90٪ ويتبقى ١٠ في المائة فقط على انتهاء تصحيح درجات الطلاب وإعلان النتائج.