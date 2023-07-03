جدول مباريات النادي الاهلي لشهر يوليو 2023 باليوم والتاريخ

جدول مباريات النادي الاهلي لشهر يوليو 2023، حيث يواصل فريق النادي الأهلي استعداداته لخوض مواجهات قوية خلال شهر يوليو الحالي، وأبرزهم بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي حيث يسعى للتتويج به، كما نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على نظيرة البنك الأهلي، وذلك بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة السابقة التي قد جمعت بينهم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2022-2023، بينما بات فريق النادي الأهلي على أعتاب التتويج في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعدما انفرد بجدول ترتيب البطولة برصيد 68 نقطة وتبقى له 9 نقاط فقط.

جدول مباريات النادي الاهلي لشهر يوليو 2023

يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 (الأهلي ضد فيوتشر) في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

والأهلي ضد الإسماعيلي يوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أما يوم السبت 8 يوليو 2023 يقابل الأهلي فريق الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 يقابل الأهلي نادي الزمالك ولم يتم تحديد موعد المباراة إلى الآن.

والأهلي ضد المصري البورسعيدي يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023 في تمام السادسة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت بنقل مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ويتم بث البطولة حصرياً داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن استقبال تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق لقب الدوري هذا الموسم بعد أن غاب الدرع المفضل عن القلعة الحمراء بآخر موسمين لحساب نادي الزمالك.