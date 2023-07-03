مبروك لجميع الطلاب.. هنا نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس لجميع المحافظات ||نتائج الثانوية العامة 2023

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس لجميع المحافظات، هي الأكثر انتظاراً في الوقت الحالي من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ويريد الجميع التعرف عليها بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة منذ أيام القليلة، ويترقب الطلاب موعد اعتماد النتيجة رسمياً للتعرف على نتيجتهم والتي تحدد المرحلة التعليمية المقبلة ومستقبلهم التعليمي، وتشمل نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 قسمي الأدبي والعلمي، ونستعرض عبر موقعنا البديل معلومات هامة عن شهادة الثانوية العامة تشمل طريقة الاستعلام، بجانب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس في جميع محافظات الدولة، بشرط التأكد من صحة المعلومات ومعرفة موعد ظهور النتيجة للاستفادة من الخدمة، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في اليمن بالخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الرسمي مباشرة من هنا.

في القائمة الرئيسية للموقع ابحث عن أيقونة “النتائج الامتحانية” واضغط عليها.

اختر العام الدراسي ثم الفصل الدراسي.

ادخل رقم جلوس طالب الثانوية العامة أو من ترغب في الاستعلام عن نتيجته.

اختر القسم الذي يدرس به الطالب بين العلمي والأدبي.

اختر المحافظة التي يعيش ويدرس بها الطالب.

اختر اسم المدرسة التي يدرس بها الطالب.

في النهاية اضغط على أيقونة “البحث” للاستعلام عن النتيجة وانتظر قليلاً.

سوف تظهر نتيجة الطالب على الشاشة ويمكن طباعتها أو تصويرها بالهاتف الجوال للعودة إليها من جديد في أي وقت.

موعد إصدار نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023

في ظل التساؤلات العديد عن موعد ظهور نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، أجابت وزارة التربية والتعليم اليمنية على أسئلة الجميع من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، بأن عملية التصحيح والتدقيق والمراجعة لم تنتهي بعد، فهي الفاصل في اعتماد نتيجة الثانوية العامة في اليمن رسمياً هذا العام، على أن يتم إعلان النتيجة عبر الموقع والمنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم اليمنية على الإنترنت، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور في الاستعلام عنها ومنع التكدس في المدارس للحصول على النتيجة.