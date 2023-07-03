mauribac الان نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية في موريتانيا 2023 نتائج المسابقات في موريتانيا عبر موقع وزارة التهذيب الوطني

نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية في موريتانيا 2023، يهتم الكثير من الطلاب في موريتانيا لمعرفة نتائج ماسبقة اولي اعدادية في موريتانيا 2023 وهو يعتبر امتحان مهم يؤهلهم للانتقال الي السنة الاولي الاعدادية وتعتبر وزارة التهذيب الوطني هي المسؤولة عن اعلان النتائج وعملت علي تقديم الخدمات للطلاب ولاولياء الامور لطرق الاستعلام عن النتائج باسهل الخطوات من خلال موقع موريباك علي الانترنت ومن خلال هذا المقال سنوضح الكثير من التفاصيل الخاصة بنتائج كونكور 2023 .

مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية في موريتانيا

يلاحظ اهتماماً متزايداً من الطلاب في موريتانيا بمعرفة نتائج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية في 2023، حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين لاداء الاختبارات 47,251 شخصًا في 153 مركز امتحاني في مختلف محافظات البلاد، وحتى الآن، لم تحدد وزارة التهذيب الوطني موعدًا رسميًا لإعلان النتائج، ولكن تم تداول تقارير إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى نسبة النجاح المحتملة لهذا العام وتفيد بأن نسبة النجاح تجاوزت 27٪، وأدنى معدل قبول هو 8.5.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التهذيب وأصلاح النظام التعليمي بموريتانيا.

أو الدخول عبر موقع موريباك.

اختيار “نتائج مسابقة دخول سنة أولى إعدادية 2023”.

حدد الولاية التي ينتمي إليها الطالب.

اختيار المقاطعة التي ينتمي إليها.

الضغط على زر “بحث” للحصول على النتيجة.

نتائج مسابقة دخول السنة الاولي الاعدادية 2023

تم تحديد موقع موريباك من قبل وزارة التربية كوسيلة للاستعلام عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية، ويمكن لجميع الطلاب الدخول إلى الموقع للحصول على نتائجهم الخاصة. ويتم ذلك من خلال إدخال جميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك تحديد الصف الدراسي الذي يرغب الطالب في الاستعلام عن نتيجته، للحصول على النتيجة بنجاح. وبهذه الطريقة، يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائجهم بسرعة وسهولة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في موريتانيا.