“التضامن الاجتماعي” تُعلن عن اسباب الرفض في تكافل وكرامة 2023 وأهم الشروط التي يجب توافرها

اسباب الرفض في تكافل وكرامة، يستفاد الكثير من المواطنين من معاش تكافل وكرامة لذلك قبل أن يتم التقديم على هذا المعاش عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي يجب معرفة كافة الأسباب التي تؤدي إلى رفض المسئولين منح هذا المعاش لعدد من الأشخاص المتقدمين للحصول عليه حيث قامت وزارة التضامن بتحديد كافة أسباب رفض معاش تكافل وكرامة 2023 والذي سنقوم بالتحدث عنها.

اسباب الرفض في تكافل وكرامة

هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى الرفض في تكافل وكرامة وليس كل طلب يتم تقديمه يتم قبوله ومن ضمن هذه الأسباب:

وجود حياة أرض زراعية حجمها أكبر من فدان.

ومن ضمن هذه الأسباب امتلاك عقارات غير محل السكن بهدف الاستثمار.

امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو سيارة ملاكي موديل صنع عام 2000.

امتلاك ثلاثة رؤوس ماشية أو أكثر بهدف التجارة.

في حالة العمل بالحكومة بتأمين أو بدون تأمين.

في حالة العمل داخل القطاع الخاص.



الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة

يجب إحضار بعض الأوراق المطلوبة للتقديم في طلب تكافل وكرامة ومن أهم هذه الأوراق: