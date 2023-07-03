بسرعة ألحق الوظيفة.. تقديم وزارة الداخلية 2023 بالعراق | الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم

يرغب العديد من المواطنين معرفة طريقة تقديم وزارة الداخلية 2023 بالعراق وماهي الاوراق و المستندات المطلوبة، ولذلك قامت وزارة الداخلية بإطلاق منصة إلكترونية خاصة بها تحتوي على مجموعة من الخدمات، ويمكن أيضاً التسجيل في الوظائف العسكرية المتواجدة بها، وذلك من خلال توافق الشروط مع الشخص المتقدم.

تقديم وزارة الداخلية 2023 بالعراق

الكثير يتساءل عن كيفية التقديم في وظائف وزاره الداخليه المتواجدة بالعراق، ولذلك قامت الوزارة بإطلاق رابط خاص بها، يمكنك التقديم من خلال اتباع بعض الخطوات وهي كتالي:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية.

قم بتسجيل الدخول من خلال: كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ستجد مجموعة من الأقسام قم بضغط على القسم الخاص بتوظيف.

سيتطلب منك تدوين بعض البيانات الخاصة بشخص المتقدم منها: الاسم، الوظيفية، العمر، والرقم القومي.

يجب كتابتها بشكل صحيح، بعد ذلك عليك أن تقوم بإرسال بعض الوثائق والمستندات الخاصة بك.

قم بنقل على إرسال وانتظر حتى يتم الرد عليك بالموافقة أو الرفض

شروط التسجيل في وظائف وزاره الداخليه

من أجل التسجيل في وظائف وزاره الداخليه، يجب أن تتوافق الشروط مع الشخص المتقدم، و لمعرفتها تابع الآتي: