عاجل .. تبكير تاريخ صرف رواتب الموظفين 2023 شهر يوليو بالزيادة المقررة بأمر رئاسي 2023

بدأ شهر يوليو من يومين تقريبًا ومنذ بدايته والمواطنين والمواطنات يتساءلون عن تاريخ صرف رواتب الموظفين 2023، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم موعد صرف المرتبات شهر يوليو وهل تُصرف بالزيادة أم أن الزيادة كانت بسبب عيد الأضحى فقط، هذا ما سنوافيكم به بالتفصيل، فتابعونا.

تاريخ صرف رواتب الموظفين 2023

اعتادت وزارة المالية المصرية أن تقوم بصرف المرتبات للموظفين والموظفات في اليوم الثالث والعشرين من الشهر الميلادي، حيث يتم الصرف على أكثر من يوم وليس يوم واحد فقط، والشهور الماضية سبق أن قامت المالية بتكبير صرف الرواتب قبل الأعياد، حيث تم صرف راتب مايو ويونيو ويوليو قبل قدوم عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، ولكن راتب شهر يوليو سيتم صرفه يوم الثالث والعشرين من شهر يوليو المقبل بإذن الله، حيث سيتسمر الصرف على أيام.

موعد صرف متأخرات الرواتب للموظفين 2023

تم تحديد تاريخ صرف رواتب الموظفين 2023 شهر يوليو الجاري، وبالنسبة لموعد صرف المتأخرات سوف تكون على ثلاث أيام حيث يوم التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر يوليو الجاري، مع العلم أن المرتبات سيتم إيداعها للعمال بماكينات الصراف الآلي في المواعيد التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

بل وسيتم صرف المرتبات أيضًا وفق آخر زيادة تم الإعلان عنها للجميع، مع العلم أن الحد الأدنى للرواتب التي حددته الحكومة المصرية للدرجة السادسة هو مبلغ 3500 جنيه مصري، ولا يقل الحد الأدنى عن ذلك الحد، بينما أعلى درجة وهي الدرجة الممتازة لحوالي 10500 جنيه مصري.