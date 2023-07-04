وزارة التربية العراقية الدور الاول | تصطيب نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا وزاري pdf برابط سريع

هناك الكثير من الطلاب ينتظرون نتائج الثالث متوسط لا سيما أن مرحلة انتظار إعلان النتائج هي من المراحل الصعبة التي يعيشها الطلاب وكذلك أولياء أمورهم، ومنها فقد وجدنا أن الساحة البحثية تمتلئ بمعدلات تفوق الخيال حول موعد إعلان نتائج ثالث متوسط وكذلك كيفية التعرف على هذه النتائج والوصول إليها، بالإضافة إلى أننا قررنا أن نضع لكم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر حتى تعرفوا النتيجة وقت ظهورها.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط

نظرا لأهمية هذه المرحلة الدراسية فإننا وجدنا أن الجميع يبحث بشكل مهتم حول نتائج الثالث متوسط داخل العراق لعام 2023 حيث إن هذه النتائج ستعد المعيار الذي من خلاله، يتأكد الطلاب إن قانون قد استذكروا دروسهم بشكل جيد وحالفهم الحظ في الحصول على النجاح أو أنهم قد تراخوا في أعمال المذاكرة، مما عاد بالسلب على نتيجتهم.

علما بأن وزارة التربية والتعليم العراقية قد أكدت على أن النتائج على وشك الظهور وفي حال إعلان أي تفاصيل تخص النتائج سوف تكون على الموقع الرسمي للوزارة، لذلك تنشد الوزارة جميع الطلاب وكذلك ذويهم بعدم الانسياق وراء المواقع غير الصحيحة.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط 2023

بعدما تعرفنا بشكل واضح على موعد ظهور نتائج الثالث متوسط يمكننا القول إن الوزارة لم تترك ثغرة واحدة دون أن تفكر بها بخصوص كيفية جعل الطلاب يحصلون على النتيجة بشكل صحيح، ومنها فقد أصبح بإمكان جميع الطلاب وأولياء أمورهم أن يتعرفوا عن هذه النتائج فور ظهورها عبر موقع الوزارة، اتبع الخطوات التالية:

بالدخول عبر بوابة نتائجنا لمعرفة درجات الطلاب.

اضغط على محافظتك في حالة تم تحميل النتائج.

ثم اضغط على تنزيل لتحميل ملف pdf والبحث بالاسم لتظهر درجات الطالب.

وذلك رغبة من الوزارة من أن تكون جميع الأعمال المتعلقة بظهور وعرض النتائج موزعة بشكل صحيح ومنظم حتى لا يتعرض الطلاب لحالة من حالات الخداع الإلكتروني.

ولهذا عليكم أعزائي الطلاب أن تنتظروا لمزيد من الوقت حتى يتم الإعلان بشكل رسمي عن وضع نتائج الصف الثالث متوسط 2023 على موقع الوزارة، بالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات الملتحقين بهذه المرحلة الدراسية الحاسمة.