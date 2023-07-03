ظهرت الان.. نتائج التقاعد النسبي 2023 عبر الصندوق الوطني للتقاعد وحالات الاستفادة من البرنامج

نتائج التقاعد النسبي 2023 يبحث عنها جميع المواطنين عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فهي تتوفر عبر الموقع الرسمي ومنصة الصندوق الوطني للمتقاعدين التابعة إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكان مجلس النواب قد أعطى موافقته من قبل على ملف التقاعد، مما جعل الجهات الحكومية تُعلن عن تنفيذ الإجراءات اللازمة ليحصل المتقاعدين على معاشات منخفضة، مع تجاهل شرط العمر وعدم وضعه في الاعتبار، وتم رفع نسبة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد بغرض تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية عند الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حالياً، ونتعرف عبر موقعنا البديل على طريقة الاستعلام عن نتائج التقاعد النسبي 2023 وحالات الاستفادة من البرنامج، تابع..

نتائج التقاعد النسبي 2023

يتقدم لاستلام نتائج التقاعد النسبي 2023 من الذكور من يبلغ من العمر 50 عاماً ومن النساء من يبلغ من العمر 45 عاماً، وهو برنامج متوفر أيضاً لمن يتقاعدوا عن العمل، ويشترط للاستفادة منه أن تدخل على منصة الصندوق الوطني للمتقاعدين والتابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ثم الاستعلام عن نتائج التقاعد النسبي 2023 بالخطوات التالية:

زيارة منصة الصندوق الوطني للمتقاعدين على الإنترنت مباشرة من هنا.

سجل تاريخ ميلادك في الموقع للاستمرار.

ابحث عن أيقونة “طريقة سداد المعاش” واضغط عليها.

ادخل على أيقونة “الاستعلام عن نتيجة التقاعد النسبي 2023”.

تظهر كل النتائج على الشاشة وتشمل كشوفات نتائج التقاعد النسبي هذا العام لتتعرف عليها بكل سهولة.

حالات التقاعد النسبي 2023

ذكرنا مسبقاً أن شروط التقاعد النسبي 2023 أن يكون الشخص كبير العمر وهو برنامج متوفر للمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، ويتيح لهم الحصول على معاشات ومبالغ مالية تساعدهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة في الوقت الحالي، ويتاح البرنامج لمن بلغ سن المعاشات أو عمر التقاعد من العمل لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لديهم، ومن حالات التقاعد النسبي 2023 ما يلي: