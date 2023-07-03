عاجل .. الإعلان عن اسماء اوائل الدبلوم الفندقي 2023 “من هنا” بجميع المحافظات بعد ظهور النتيجة مباشرة

تعتبر السنة الأخيرة في مرحلة الدبلومات عنصر مهم جداً لبعض الطلاب، فيريد الكثير من معرفة النتائج من أجل بناء مستقبلهم وتحقيق أحلامهم، وأيضًا السعي نحو السوق العمل لبناء مشاريع خاصة بهم، ولذلك تداول سؤال وبكثرة عبر منصات البحث هي اسماء اوائل الدبلوم الفندقي 2023 وقد أوضحت الوزارة أنه تم رصدهم ولكن سوف يتم الإعلان عنهم فور اعتمادهم من قبل وزير التربية والتعليم، سألين المولى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

اسماء اوائل الدبلوم الفندقي 2023

بعد الانتهاء من الامتحانات الخاصة بدبلوم الفندقي لهذا العام، تم البدء في عمليات التصحيح على الفور وبعد الانتهاء منها تم رصدها داخل الكنترول وتم تحديد أسماء أوائل الدبلوم الفندقي 2023 بالإضافة إلى أنه تم إصدار قرار من وزير التربية والتعليم الفني بأنه سوف يتم إعلان النتيجة في الموعد الذي سوف يتم تحديده.

وقالت بعض الجهات المتواجده دخل الوزارة أن نسبت النجاح لهذا العام تشبة نسبة النجاح العام الدراسي السابق، بالإضافة إلى أنها قالت يمكن اعلان اسماء الاوئل فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم الفني ومن المرجح إعلانها الساعات القادمة أو إعلانها يوم 4 من شهر يوليو.

رابط الاستعلام عن نتائج الدبلوم الفندقي

الكثير من الآباء والأمهات يريدون معرفة نتائج ابنائهم في دبلوم الفندوقي لهذا العام، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم الفني بإصدار رابط يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلاله، ولمعرفته تابع الآتي: