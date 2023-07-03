فضل الدعاء يوم عاشوراء.. “زيادة الرزق “و”قضاء الحاجة” و”المغفرة”

يتساءل الكثيرون عن أفضل الأدعية التي يمكن أن يدعوا بها في يوم عاشوراء، الذي يصومه معظم المسلمين كسنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن القول ،ودعاء يوم عاشوراء يتضمن الدعاء بالمغفرة والرحمة والعفو، وهو ما يعكس أسمى معاني العبادة والتقرب إلى الله من خلال : “اللهم اجعل لنا في يوم عاشوراء قبولا عندك يا مجيب دعاء عبادك المؤمنين، واجعل لنا يا الله نصيباً من رحمتك التي وسعت كل شيء، وعفواً منك ومغفرة ورضوانا، اللهم اجبر بخاطر كل مكسور، وفرح قلب كل حزين، وفرج كرب كل مهموم، واشف كل مريض، وأسألك يا رب في هذا اليوم أن تغيرني وتغير حالي وقدري للأفضل، وأن ترزقني ما لم أتوقعه، وخيراً لم أفكر به، وتحقق آمنيات ظننت أنها مستحيلة”.

دعاء يوم عاشوراء من اجل قضاء الحاجة

في دعاء يوم عاشوراء، يذكر الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، أنه يمكن للمسلمين أن يدعوا الله تعالى بالتوكل عليه والاعتماد على قوته وكرمه وعفوه. ومن الأدعية التي يمكن استخدامها في هذا اليوم: “اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يا رب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني” وبهذا الدعاء، يمكن للمسلمين أن يدعوا الله تعالى بالتوفيق والسداد والإيجابية، وأن يطلبوا منه تدبير أمورهم بأحسن التدابير، وأن ييسر لهم الأمور، وأن يحميهم من كل ما يخيفهم، على علم بأن الله هو حسبهم ولا يفتقرون إلى غيره، وأن الله هو ربهم وهو المبقي عليهم دائماً.

دعاء يوم عاشوراء من اجل زيادة الرزق

في ختام دعاء يوم عاشوراء، يستحب الطلب من الله تعالى بالرحمة والمغفرة والإغاثة، : “اللّهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار، فأرزقني رزقك من غير كلّ من يمكن أن يمنعني، وأسعف شرار خلقك، وأجعلني أشكرك لما أعطيتني، وأصبر على ما منعت عني، وأنت الذي وراء كلّ هذا ولديك القدرة على الإجابة والمنع. إلهي، أناشدك كدعاء الغريق المائل إلى الهاوية والمذعور والمحتاج، الذي لا يجد شفاءً لذنوبه إلا بك. فصلِّ على محمد وآل محمد، وأزل ما يؤرق قلبي من الهموم، فإنك أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك، إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته”. وبهذا الدعاء، يطلب المسلمون العفو والرحمة والإغاثة من الله تعالى، ويعترفون بتواضعهم وضعفهم، ويطلبون من الله تعالى أن يصلي ويسلم على النبي محمد وآله، وأن يشفيهم من كل شدة وهمومهم، وأن يتلقف دعائهم ويغفر لهم ويرحمهم.